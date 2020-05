Havelland

Drei Festnahmen, die Sicherstellung von Tatwerkzeugen und -kleidung sowie Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich und weiteren Vermögenswerten sind das erste Resultat einer am 5. Mai durchgeführten Durchsuchung der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Berlin-Brandenburg (GEG). Das teilt das Polizeipräsidium Potsdam mit.

Die Maßnahmen richteten sich gegen eine deutsche Einbrecherbande, zu der insgesamt vier deutsche Männer im Alter von 29 bis 39 Jahren aus Berlin und Brandenburg gehören. Mehr als 20 Ermittler der Landeskriminalämter Brandenburg und Berlin durchsuchten ein Haus, drei Wohnungen und Nebengelasse im Landkreis Havelland – unter anderem im Nauener Ortsteil Berge – sowie zwei weitere Wohnungen in Berlin. Dabei konnte umfangreiches Beweismaterial entdeckt und sichergestellt werden. Im Rahmen der Vermögensabschöpfung wurden ein Audi Q7, zwei hochwertige Quads, fünf Motorräder und weitere Sachwerte sichergestellt.

Anzeige

Der Bande wird vorgeworfen, seit April 2019 in Fast Food Restaurants eingebrochen zu sein, heißt es. In den Restaurants brachen sie die Tresore auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Bisher können dieser Tätergruppe eine Vielzahl von Taten in Brandenburg und weiteren Bundesländern zugeordnet werden.

Weitere MAZ+ Artikel

In Brandenburg betrifft dies Taten in den Landkreisen Havelland, Barnim sowie in Potsdam. Dem Vernehmen nach soll darunter auch ein Einbruch in ein Schnellrestaurant in Rathenow gewesen sein sowie zwei weitere Taten in der Kreisstadt.

Geldautomaten aufgebrochen

Wie das Präsidium weiter mitteilt, konzentrierte sich die Bande seit März 2020 auf neue Zielobjekte und öffnete gewaltsam Geldausgabeautomaten in mehreren Bundesländern. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld in sechsstelliger Höhe.

Unterstützt wurden die Maßnahmen von etwa 40 Beamten der Einsatzhundertschaften aus Brandenburg und Berlin sowie einem Bargeldspürhund aus der Polizeidirektion Süd.

Haftbefehle vollstreckt

Gegen drei der bereits polizeilich bekannten Tatverdächtigen wurden die vorliegenden Haftbefehle vollstreckt. Sie wurden noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dieser Bande und die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Berlin-Brandenburg wurde durch eine Ländervereinbarung zwischen Berlin und Brandenburg im Jahr 2005 gegründet. Ihre Ermittler befassen sich mit ausgewählten Delikten der Eigentumskriminalität, begangen durch länderübergreifend handelnde Straftäter in Berlin und Brandenburg.

Von MAZ Havelland