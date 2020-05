Landwirte geben der Ministerin Contra

Havelland/Potsdam

Auch havelländische Landwirte folgen am Donnerstag dem Aufruf der Organisation „Land schafft Verbindung“ (LsV) zu einer Demonstration vor dem Haus der Natur in der Breiten Straße in Potsdam. Anlass dafür war der „Bericht zur Lage der Natur“, den Bundesumweltministerin Schulze am 19. Mai präsentierte.

Nach Ansicht der Bauern werde die Landwirtschaft in dem Bericht wiederholt in ein schlechtes Licht gerückt. Sie werde pauschal für negative Entwicklungen bei der Biodiversität verantwortlich gemacht. So heißt es in dem Bericht unter anderem, dass dafür die hohen Nährstoffeinträge durch landwirtschaftliche Düngung verantwortlich seien, der Einsatz von Pestiziden oder die Erhöhung der Mahdhäufigkeit beim Grünland.

„Grenzt an Böswilligkeit“

Vorwürfe, die nach Meinung von Landwirtin Stefanie Peters von der Agro Farm Nauen, zu Unrecht geäußert werden. „Wir Landwirte arbeiten mit der Natur, pflegen diese und haben schon über Generationen viele positive Effekte hervorgebracht. Sich nur auf negative Punkte zu beschränken und diese dann ausschließlich in die Verantwortung der Landwirte zu geben, grenzt schon fast an Böswilligkeit“, sagte sie.

So arbeite man etwa bei der Agro Farm gezielt an der Erhöhung der Artenvielfalt und kooperiere dazu seit Längerem auch mit dem IFAB-Institut in Mannheim.

Blühmischungen und Lerchenfenster

Dabei gehe es unter anderem um den Einsatz von Blühmischungen, um das Freihalten von so genannten Lerchenfenstern in Getreidefeldern oder um den Erhalt von Hecken. „Schon nach einem Jahr haben wir Arten dort vorgefunden, die auf der Roten Liste stehen“, sagt Stefanie Peters.

Während der Demonstration am Donnerstag konnten die Landwirte mit dem brandenburgischen Nabu-Vorsitzenden Friedhelm Schmitz-Jersch diskutieren, wobei es anfangs sehr emotional zuging.

Von Andreas Kaatz