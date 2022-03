Havelland: Schloss Kleßen mit Auftakt für Musikfestspiele

Ribbeck/Kleßen

Die Havelländischen Musikfestspiele eröffnen am Sonntag ihre Konzertsaison für den Landkreis Havelland traditionell auf Schloss Kleßen. Zu Gast ist dann ab 16 Uhr das Berliner Violaquartett.

Konzertauftakt in Kleßen mit vier Bratschen

Ein Nachmittag im Zeichen der Bratsche. Wenn sich Melancholie, Feuer, Leidenschaft und Witz beim Saitenspiel treffen, dann musizieren Bratscher miteinander. Die Bratsche und die Bratscher an sich, sind im Orchester viel mit Witzen bedacht worden. Und doch wird jeder eingestehen, dass man diese vier Temperamente in der Bratschengruppe am besten vereint findet.

Schloss Kleßen erwartet die Musikfreunde. Quelle: Marlies Schnaibel

Zum Berliner Violaquartett schlossen sich vier Musiker zusammen, die sich gemeinsam aus den Tiefen der klangvollen dunklen Saiten bis hoch hinaus in die Frische der jubelnden, höchsten Lagen der Bratsche spielen.

Berliner Violaquartett 2010 gegründet

Das Ensemble wurde 2010 von Uwe Gaffrontke, Daniel Mögelin, Winnie Kübart und Stefano Macor gegründet. Die klassisch ausgebildeten Musiker spielen nicht nur die vielfältigen Stile von Renaissance bis zur Moderne mitreißend, sondern bereichern ihr Repertoire durch Jazz, Pop, Tango und Klezmer.

Neben Originalliteratur für zwei bis vier Violen, gehören auch eigene Arrangements für diese Besetzung zum Repertoire des Ensembles. In Kleßen erleben die Zuhörer vier Bratscher, die ihre ernsthafte Profession mit Witz ausstrahlen.

Werke von Mozart bis Piazzolla im Programm

An diesem Nachmittag werden Werke von Mozart, Telemann und Piazzolla zu Gehör gebracht. Das Berliner Violaquartett hat in diesem Jahr die Ehre sowohl die 22. Spielzeit einzuläuten als auch zu beenden. So werden sie am 18. Dezember auf Schloss Ribbeck mit einem festlichen Abschlusskonzert die 2022er-Saison der Havelländischen Musikfestspiele beenden.

Alle Konzerte finden unter der Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt. Für das Konzert in Kleßen sind noch einige Karten erhältlich. Kontakt unter Telefon 033237/8 59 63.

Von MAZonline