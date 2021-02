Havelland

Schon um 7.20 Uhr herrschte ein reges Treiben. Eltern mit bis zu drei Kindern an der Hand kamen zur Grundschule „Am Wasserturm“ in Dallgow. Nach monatelangem Unterricht von zu Hause sehnten sich die Dallgower Eltern und Kinder wieder nach dem ersten Schultag.

Matthias Rambow, der gerade seinen Sohn Richtung Gebäude verabschiedet hatte, sprach aus, was wohl viele Eltern denken: „Wir sind guter Dinge, auch wenn es immer noch schwierige Umstände sind. Dass sich alle Kinder mal so sehr auf die Schule freuen, hat ja auch etwas Gutes“, bekräftigte er mit einem Blick auf die in das Schulgebäude gelaufenen Kinder. Für alle Eltern ist spätestens an der gläsernen Eingangstür Schluss.

Viele Eltern haben ihre Kinder in die Dallgower Grundschule Am Wasserturm gebracht. Quelle: Max Braun

Neben der offensichtlichen Erleichterung schwingt bei den meisten Eltern allerdings noch eine gewisse Sorge mit. Gerade für die Erstklässler werden die Maskenpflicht und der Wechselunterricht eine Herausforderung sein. Ulf Schümann hält die aktuellen Maßnahmen für seine Kinder noch nicht für ausreichend: „Auch bei den kleinen Kindern brauchen wir in der Schule regelmäßige Schnelltests. Sonst sitzen wir in vier Wochen vielleicht wieder alle zu Hause“, meinte der Vater.

Hygienekonzept wurde angepasst

Sven Kallenbach, stellvertretender Schulleiter der Grundschule Am Wasserturm, beurteilte den ersten Schultag als „verhältnismäßig entspannt“ und ergänzte: „Wir mussten für die Planung des Schulstarts nicht von null anfangen. Das Hygienekonzept wurde in Punkten wie etwa der medizinischen Maskenpflicht angepasst, das Grundgerüst stand aber schon sicher.“

In Ketzin/Havel trafen die Busse vor der Europaschule „Am Mühlenqweg“ pünktlich zwischen 7.30 und 8 Uhr ein. Mit ihnen einen großer Teil der Grundschüler. Aber auch viele Eltern brachten ihre Kinder mit dem Auto zum ersten Unterrichtstag nach der langen Pause. „Ich kann sagen, dass alle, die ich am Morgen begrüßt habe, sehr glücklich sind, dass es wieder losgeht“, erklärte die amtierende Schulleiterin Claudia Killa.

Mit Kopfhörer ist dieser Erstklässler in Ketziner Grundschule. Quelle: Jens Wegener

Erst seit wenigen Tagen hat sie die Leitung der Europaschule inne, weil die bisherige Rektorin Katrin Peppler ins Staatliche Schulamt nach Neuruppin gewechselt ist. „Aber mit den Lehrplänen und den Aufgabenstellungen für die Lehrer bin ich vertraut, denn schon beim letzten Lockdown haben wir das ja im Team ausgearbeitet“, so die 43-Jährige.

Nicht alle gemeinsam auf dem Schulhof

Von den 309 Mädchen und Jungen der Europaschule sind zunächst die Hälfte im Unterricht vor Ort, die anderen werden über das System „Swob“ mit Aufgaben von Klassen- und Fachlehrern über das Internet versorgt. Nach jeweils einer Woche wird gewechselt. „Alle 23 Lehrer sind an Bord, so dass wir die Lernangebote unserer verlässlichen Halbtagsschule bis 13.40 Uhr gewährleisten können“, sagte Claudia Killa und ergänzte: „Die Kinder, die im Präsenzunterricht sind, können anschließend im Hort weiter bereut werden. Auch das wird nach einer Woche gewechselt, so dass die Eltern genau wissen, wie sie planen können.“

Neben den bekannten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln gibt es für die großen Pausen noch eine Teilung, damit nicht so zu viele Schüler zusammenkommen. Die A-Klassen gehen zuerst auf den Schulhof und essen dann ihr Frühstück, die B-Klassen umgekehrt. Maskenpflicht herrscht im gesamten Schulgebäude.

Die Ketziner amtierende Schulleiterin Claudia Killa vor der Stundentafel. Quelle: Jens Wegener

Was Claudia Killa bemängelt, ist die technische Ausstattung der Schule: „Wenn im Haupthaus mehr als zehn Schüler im W-Lan sind, geht nichts mehr. Und im Haus 2 gibt es gar kein Internet. Wir haben längst die Anträge für Mittel aus dem Digitalpakt Schule gestellt, die wurden auch schon bewilligt, aber das Geld kommt nicht. Ich weiß nicht, wo es hakt.“

In der geteilten Klasse 1a jedenfalls, die Claudia Killa zum Schuljahresbeginn übernommen hatte, waren alle begeistert und voller Elan. „Ich hatte zuerst ein bisschen Angst, wieder in die Schule zu kommen. Aber jetzt finde ich das toll, alle wiederzusehen“, erzählte die sechsjährige Emma. Zu Hause konnte sie eben nur mit ihrer Mama lernen. Auch Henri ist froh, wieder Freunde zu treffen: „Hier in der Schule ist es schön“, sagte der Sechsjährige. Er war auch bisher schon in der Notbetreuung.

Alles gut organisiert

Die Leitung der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Nauen war am Wochenende voll damit beschäftigt, alles für den Schulstart am Montag vorzubereiten. Dieser stellte eine logistische Herausforderung dar, wie die stellvertretende Schulleiterin Lore Trippen sagte. „Wir waren aber letztlich sehr gut organisiert.“

So wurden die 13 Klassen der Stufen 1 bis 6 geteilt. „Wir haben aber nicht nur die 13 Gruppen, sondern auch vier weitere Gruppen mit Kindern in der Notbetreuung, die eigentlich im Distanzunterricht wären.“ Insgesamt handle es sich um 170 bis 180 Kinder, die jetzt vor Ort seien. Sorge getragen müsse auch dafür, dass sich am Nachmittag die Hortkinder und die Kinder in der Notbetreuung nicht begegnen, „und das alles unter Berücksichtigung der begrenzten Zahl an Räumen“, sagte Lore Trippen.

Mehrbelastung für die Lehrer

Für die Lehrer bedeute die jetzige Situation aber auch eine doppelte Belastung. „Denn sie müssen zusätzlich die Kinder im Distanzunterricht betreuen.“ Dieser könne jetzt nicht mehr in der gleich hohen Qualität wie bisher erfolgen. „Das ist nicht zu leisten.“ Zumal auch Kolleginnen längere Zeit aus Krankheitsgründen ausfallen. Um freie Kapazitäten zu schaffen, muss der Neigungsunterricht eingestellt werden, Arbeitsgemeinschaften fallen aus. Der stellvertretenden Schulleiterin wäre es lieber gewesen, wenn nur die 1. bis 3. Klassen in den Präsenzunterricht zurückkehren und die 4. bis 6. Klassen im Distanzunterricht bleiben.

