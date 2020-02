Sturmtief Sabine lässt auch im Havelland viele Bäume umkippen

Havelland

Letztlich ist es nicht schlimm gekommen wie befürchtet: „Die Feuerwehren im Havelland sind beim Sturm in der Nacht zum Montag recht glimpflich davongekommen. Wir hatten von Sonntag bis Montag um 7 Uhr insgesamt 27 Einsätze im ganzen Havelland zu verzeichnen“, sagte am Montag Kreisbrandmeister Lothar Schneider. Es blieb im Wesentlichen bei kleineren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume oder abgebrochener Äste. Verletzt wurde dabei niemand.

In der Nacht, kurz nach 1 Uhr, sorgte das Sturmtief in Schönwalde-Siedlung für Aufregung. Dort hatten ein Autofahrer und seine zwei Mitfahrer Glück. Plötzlich stürzte eine 25 Meter große Kiefer auf die Landesstraße 20 in der Nähe der Tankstelle.

Warten, bis die Straße frei war

Der Baum fiel direkt vor das Fahrzeug, der Fahrer bekam sein Auto gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Während die alarmierten Feuerwehrleute den Baum von der Fahrbahn holten, traf ein Rettungswagen auf seiner Fahrt zum Krankenhaus an der Unglücksstelle ein. Der Fahrer musste warten, bis die Falkenseer Straße frei war.

Sturmeinsatz in Schönwalde. Quelle: Julian Stähle

Wie Schönwaldes Gemeindebrandmeister Norbert Krumm sagte, sei die Wehr bereits gegen 22.30 Uhr alarmiert worden, weil ein Baum über der Bötzower Landstraße lag. Die Kameraden mussten aber nicht mehr eingreifen, weil ein Autofahrer selbst Hand angelegt und den Baum an den Straßenrand gezogen hatte.

Äste aus der Baumkrone geholt

Ähnlich ging es auch den Ketziner Einsatzkräften, als sie gegen 5 Uhr ausrückten. Ein Ast sollte zwischen Ketzin und Brückenkopf in die Straße ragen, hieß es. Das muss dann aber wohl ein Kraftfahrer schon selbst erledigt haben. „Unseren achten Sturmeinsatz hatten wir dann auf dem Gelände der Paretzer Kita. Dort wurden am Vormittag mit der Drehleiter zwei lose Äste aus einer Baumkrone geholt“, sagt Stadtwehrführer Steffen Vogeler.

Ein morscher Baum hatte in der Straße Unter den Kiefern in Wustermark dem starken Wind nichts entgegen zusetzen und fiel auf eine Wertstoffinsel. Dabei wurde der Glascontainer beschädigt.

Baum wurde abgesägt

Um 2.09 Uhr wurden daraufhin die Kameraden alarmiert. „Wir haben den Baum soweit abgesägt, dass er nicht mehr in die Straße hinein ragte“, sagte Gemeindewehrführer Jürgen Scholz. Kurz nach sechs Uhr ein weiterer Einsatz: Zwischen Priort und Buchow-Karpzow war ein großer Ast einer Weide auf die Fahrspur und die Leitplanke gefallen und musste entfernt werden.

In Dallgow-Döberitz ist ein Baum abgebrochen und auf einen Zaun gefallen. Quelle: Feuerwehr Dallgow-Döberitz

Am Vormittag unternahm Scholz mit Kollegen noch eine dreistündige Kontrollfahrt durchs Gemeindegebiet. Doch weitere Sturmschäden wurden nicht entdeckt.

Birke lag auf der Fahrbahn

Bei der Falkenseer Feuerwehr ging es Sonntag um 20.40 Uhr los. Eine Birke lag in der Karl-Marx-Straße auf der Fahrbahn. Gegen 1.30 Uhr blockierte ein Baum den Damwildsteig, und gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Ringpromenade gerufen – zu einem Baum auf dem Gehweg.

Während es in Brieselang gar keine sturmbedingten Einsätze gab, hielten sich die Einsätze in Nauen in Grenzen. „Wir haben nicht viel abbekommen“, sagt Stadtwehrführer Jörg Meyer. So wurden die Kameraden drei mal alarmiert – unter anderem gegen 5 Uhr. In Tietzow waren Äste auf die Straße gefallen. In der kleinen Siedlung Teufelshof lag ein Baum auf der Straße, und auch in Kienberg hatte die Feuerwehr nach 18 Uhr zu tun.

Im Vorfeld alles überprüft

Gut vorbereitet waren auch die Kameraden im Amt Friesack. Wie Amtswehrführer Stefan Scharschmidt, sagt, sei die Technik wie etwa Kettensägen, extra noch einmal überprüft worden. Doch auch im Amtsbereich war es dann nicht ganz so schlimm gekommen wie erwartet.

Der erste Einsatz begann am Sonntag um 19 Uhr für die Kameraden aus Warsow und Brädikow. Sie wurden zu einem auf der Straße liegenden Baum gerufen. Wie sich dann heraus stellte, war dies schon in Betzin im Nachbarkreis.

Bei Betzin im Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin war ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Kameraden aus Warsow und Brädikow beseitigten ihn. Später mussten sie noch einmal an die gleiche Stelle. Quelle: Feuerwehr Friesack

Gegen 3 Uhr musste ein Baum von der B 5 zwischen den Abzweigen Haage und Wagenitz entfernt werden, und um 5.37 Uhr wurde die Retzower Weg alarmiert, um einen Ast auf dem Plattenweg nach Selbelang zu beseitigen.

Zwei Einsätze auf einmal

Schließlich wurden die Kameraden um 6.18 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Friesack und Kleßen gerufen. Doch schon zwei Minuten später meldete sich der Pieper erneut – ein Baum war in Briesener Zootzen in eine Stromleitung gefallen. „Da mussten wir die Kräfte dann schnell einteilen“, sagt Scharschmidt.

In Dallgow-Döberitz fiel ein Baum auf den Schulzaun der Grundschule am Wasserturm. Personen waren nicht in Gefahr, wie Gemeindewehrführer Oliver Frandrup-Kuhr sagte.

Von Andreas Kaatz