Havelland

Die Haare sind frisch gewaschen und nass, die Friseurin beginnt, den Kopf zu massieren. Sie fragt, ob der Kunde einen Kaffee möchte. Dann nimmt sie die Haarschneidemaschine in die Hand und beginnt dem Kunden die lange Mähne auf dem Kopf zu schneiden. Unterdessen unterhalten sich Friseurin und Kundin über nette Smalltalk-Themen.

Doch seit des Lockdowns ist dies nicht mehr möglich. Die Friseursalons mussten schließen. Zu groß sei auch hier die Infektionsgefahr. Trotz etlicher Hygienekonzepte zum Schutz der Kunden und Friseure. Nun aber hat der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks die bundesweit rund 80.000 heimischen Friseur-Inhaber zum Protest aufgerufen: Von Sonntag bis Montag sollten die Friseure das Licht an in ihren Läden anlassen.

Anzeige

Die Situation ist ernst – und versprochene Hilfen kommen nicht an

Die Aktion soll das Bewusstsein auf die prekäre finanzielle Situation der Friseure lenken. Seit mittlerweile sechs Wochen können sie keinen Umsatz mehr machen. „Uns steht das Wasser bis zum Hals – wir brauchen endlich schnelle und umfassende Hilfe vom Staat“, beklagt Harald Esser, Präsident des Zentralverbandes. Und auch im Havelland drückten einige Inhaber ihren Protest aus.

Auch für Claudia Vogt-Schumann, die das „MeisterWerk“ in Dallgow betreibt ist die Situation angespannt. „Wir haben sieben Mitarbeiter und zwei Auszubildende hier im Laden. Bisher haben wir von den Corona-Hilfen nichts bekommen, es gibt nicht einmal ein betreffendes Formular“, klagt die Inhaberin, die das Friseurgeschäft seit 2013 betreibt.

Auch sie hat am vergangenen Wochenende das Licht im Laden die ganze Nacht lang brennen lassen. Um ihre Auszubildenden nicht zu vernachlässigen, bildet Claudia Vogt-Schumann sie unter strengen Hygieneauflagen zwei Mal die Woche an Puppenköpfen aus. Ihre Anfrage an richtigen Modellen zu üben wurde durch das Ordnungsamt untersagt. Die Ausbildung müsse aber weitergehen. „Bald stehen die Lehrlingsprüfungen an“, weiß die Friseurmeisterin.

Irgendwie durch die Lockdownzeit

Von der Aktion „Licht an“ gehört habe sie nichts, sagt Friseurmeisterin Iris Körner aus Falkensee. Sie betreibt im Gotensteg ihren Salon „Haargenau“. Dieser liege abgelegen in einer Seitenstraße, „da würde die Aktion sowieso kaum wahrgenommen“, sagt sie. Das Anliegen des Protests unterstütze sie jedoch. „Ich selbst hangle mich irgendwie durch die Lockdownzeit“, sagt sie.

Ihren Salon habe sie im eigenen Haus eingerichtet, Mietzahlungen fallen daher für sie nicht an. Sie weiß jedoch, „dass es viele Kollegen schlimm erwischt hat. Viele wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Wie sollen wir unsere Kunden bedienen, wenn irgendwann wieder geöffnet werden kann, aber kein Geld mehr da ist um Material zu kaufen, welches dafür benötigt wird?“

Die Pandemie-Maßnahmen sieht sie kritisch. „Die stehen in keinerlei Verhältnismäßigkeit mehr“, sagt sie. Und sie befürchtet, dass es gar noch schlimmer kommen könnte. „Ich möchte mir nicht ausmalen was passiert, wenn es irgendwann heißt, dass die Geschäfte erst wieder öffnen dürfen, wenn wir als Inhaber uns gegen Corona impfen lassen.“

Die Perspektive fehlt

Teilgenommen an der Aktion „Licht an“ hat auch Daniela Mohrhardt, deren Salon in der Feldstraße in Nauen ist. Aufgrund der Lage des Salons konnten nicht viele Menschen das Licht sehen, aber ihr war es trotzdem wichtig: „Ich wollte unbedingt ein Statement setzen, denn man fühlt sich von der Regierung schon sehr verscheißert und hingehalten.“

Noch im Frühjahr, nach dem ersten Lockdown, sei verkündet worden, dass der Einzelhandel nicht mehr geschlossen werde. „Ich möchte endlich eine Aussage, wie es weitergeht, so dass man weiß, woran man ist“, sagt sie. Die Friseur-Branche sei ihrer Ansicht nach zu Unrecht geschlossen worden, denn die Hygienekonzepte würden funktionieren.

Bei ihr als Solo-Selbstständige könnten nur maximal zwei Kunden rein. „Es wird auf Abstände geachtet, Desinfektionsmittel steht bereit und ich habe sogar Masken zum Verkauf, falls ein Kunde seine mal vergessen hat.“ Je länger der Salon geschlossen werden muss, umso schwieriger werde es für sie. Denn die Kosten laufen natürlich weiter und die finanzielle Unterstützung des Staates halte sich in Grenzen. Gerne würde sie wieder aufmachen. „Das Telefon klingelt sich heiß, die Kunden wollen einen Termin“, sagt Daniela Mohrhardt.

Von Andreas Kaatz, Nadine Bieneck, Max Braun, Steve Reutter