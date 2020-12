Havelland: Weniger Arbeitslose, mehr Kurzarbeiter

Nauen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Havelland im Vergleich zum Vormonat erneut gesunken. Für November sind 4968 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 2,8 Prozent oder 144 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 auf 5,6 Prozent.

Seit Beginn der Corona-Krise im März hat sich die Anzahl der Arbeitslosen um 385 Personen (plus 8,4 Prozent) erhöht. Verglichen zum Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg um 717 Personen zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote im Havelland stieg zum Vorjahr um 0,8 Prozent.

Kurzarbeit nimmt weiter zu

Der Arbeitsmarkt in der Region ist unverändert geteilt. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow 9,8 Prozent.

Im Havelland wurden im November für 503 Beschäftigte Kurzarbeit beantragt. Das sind deutlich mehr als im Oktober – 62 Beschäftigte. Die Daten zur wirklich realisierten Kurzarbeit liegen derzeit für März, April und Mai vor. Im März arbeiteten 520 Betriebe mit 3075 Beschäftigten kurz, im April waren es 949 Betriebe mit 6937 Beschäftigten und im Mai 819 Betriebe mit 6113 Beschäftigten.

Guido Solga, Bereichsleiter der Arbeitsagentur im Havelland, gibt einen Ausblick auf den Dezember: Die Arbeitslosigkeit wird jahreszeitlich bedingt leicht steigen. Das Ausmaß wird bestimmt von den Auswirkungen des Teil-Lockdowns.

Einige Wirtschaftszweige suchen händeringend Fachkräfte

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich derzeit unter Vorjahresniveau. Es wurden seit Jahresbeginn 3320 Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 166 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Interessant ist unter den aktuellen Bedingungen der Stellenzugang im November. Die größten Nachfragen gab es in folgenden Branchen – Verarbeitendes Gewerbe: 61 Stellen, davon 48 in der Herstellung von Nahrungs-und Genussmitteln. Nachgefragt wurden unter anderem Helfer für den Bereich Papier und Verpackung, Fleischer, Industrieelektroniker, Mechatroniker, Maschinen- und Anlagenführer.

Gesucht werden Fachkräfte, unter anderem Gabelstaplerfahrer, Mechatroniker, Werkzeugmechaniker. Gefragt sind Kommissionierer und verschiedene Helfertätigkeiten. Arbeitgeber im öffentlichen Dienst suchen vor allem Sachbearbeiter für verschiedene Aufgabenbereiche (Landwirtschaft, Umweltschutz, Bauwesen) aber auch Lehrer und Erzieher sowie zahnmedizinische Fachangestellte.

