Havelland: Wildunfälle am Freitagmorgen 

Nauen

In der Nacht zum Freitag ereigneten sich im Havelland drei Wildunfälle, bei denen keine Menschen verletzt wurden. Gegen 1:30 Uhr wechselte Rehwild die Fahrbahn zwischen Falkenrehde und Neu Falkenrehde. Der Fahrer eines Peugeot konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Reh. Dieses verendete noch an der Unfallstelle. Am Peugeot entstand Sachschaden von zirka 5.000 Euro

Zwischen Hertefeld und Uterhorst stiegen gegen 5:30 Uhr ein Auto und ein Reh zusammen. Trotz der Kollision mit dem Renault konnte das Tier anschließend in den angrenzenden Wald flüchten. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Schon etwa früher, gegen 5:15 Uhr, kollidierte in der Nähe ein Audi mit einem Hasen. Auch der Hase verschwand nach dem Aufprall in den angrenzenden Wald. Am Audi entstand nur leichter Sachschaden. Die Fahrerin ließ den Unfall im Polizeirevier protokollieren. In allen Fällen wurde ein Jagdpächter informiert. Dieser ist nicht nur zur Entsorgung des verendeten Rehwilds zuständig, sondern führt im Nachgang eine Absuche nach möglicherweise durch einen Unfall verletzten Tieren durch.

Von MAZonline