Havelland: Zwangspause für Gastronomie und Freizeitwirtschaft

Havelland

„Die Schilder sind dunkel, sie sind für uns kaum zu erkennen“, beklagt Manuela Klein-Kauk. Die Falkenseerin ist Vorsitzende des Vereins Blinden- und Sehbehindertenverband Osthavelland. Gemeint sind die dunkelblauen Schilder, die über die Maskenpflicht am Busbahnhof und in Teilen von Bahnhofstraße/Poststraße gilt.

„Die Schilder sind provisorisch aufgestellt“, versichert Bürgermeister Heiko Müller. Bessere sollen in Auftrag gegeben werden, aber für die schnelle Lösung wurden diese auf Rückseiten von alten Verkehrsschildern geklebt. Vieles muss in diesen Tagen schnell entschieden und umgesetzt werden. Der Mini-Lockdown macht sich im öffentlichen Leben bemerkbar.

Anzeige

Veranstaltungen abgesagt

Die Stadt Falkensee sagt alle eigenen Veranstaltungen ab, denkt auch über die Schließung der Kultureinrichtungen wie Museum und Bibliothek nach. Das Rathaus selbst ist nur nach Voranmeldung und in dringenden Fällen für Besucher erreichbar, das Bürgeramt soll aber für Ausweisangelegenheiten offen gehalten werden.

Begegnungsstätten sind dicht

Ähnlich sieht es in anderen Kommunen aus. In Ketzin/ Havel wird ab Montag die Tourist-Information in der Rathausstraße für den Besucherverkehr geschlossen. „Das Rathaus selbst bleibt eingeschränkt erreichbar, nach vorheriger Terminvereinbarung“, so Bürgermeister Bernd Lück. Von den neuen Einschränkungen betroffen sind in Ketzin und den Ortsteilen auch die Dorfgemeinschaftshäuser. Dort wird es zunächst keine Veranstaltungen geben. Genauso verhält es sich auch mit den Bürgerbegegnungsstätten in der Gemeinde Wustermark.

Einschränkungen kaum zu verkraften

Hart trifft es die Gastronomen und Freizeiteinrichtungen des Havellands. Mit Grausen blickt man auf die Wochen nach dem 2. November. Bei „Moni’s Bistro“ in der Nauener Marktstraße sind ab Montag die Türen nicht ganz zu. „Wir werden, wie beim ersten Mal im Frühjahr, den Außer-Haus-Verkauf machen“, sagt Imbiss-Betreiberin Monika Hartmann. Das bedeute aber, dass jeweils eine der Angestellten je eine Woche zu Hause bleiben muss. „Für uns Selbstständige sind diese Einschränkungen kaum zu verkraften. Die Miete läuft weiter, die Krankenversicherungen müssen bezahlt werden. Aber die Einnahmen brechen ein“, beklagt Monika Hartmann.

Harter Einschnitt

Ihre Türen schließen muss auch die Vitalitätsoase in Falkensee. Seit zwölf Jahren betreiben Ulrich Steinke und Ulrike Kaiser das Sportstudio in der Gartenstadt. „Aus Politikersicht kann ich die Entscheidung für den Lockdown schon verstehen, anderseits sind gerade die Sportstudios Orte, an denen streng auf die Einhaltung der Hygienekonzepte geachtet wird“, sagt Ulrich Steinke. Hier wünscht sich der Betreiber mehr Differenzierung. „Studien belegen, dass in Fitnessstudios nur 0,79 Prozent der Infektionen ihren Ursprung haben. Das Risiko ist gering“, so Steinke.

Mit einem klaren Hygienekonzept war das Fitnessstudio durch die letzten Monate gekommen. Quelle: Danilo Hafer

Nach dem ersten Corona-Lockdown zu Beginn der Pandemie seien auch die Gäste des Sportstudios wieder froh gewesen, dass sie die Vitalitätsoase besuchen können. „Nur etwa fünf Prozent unserer Kunden sind nicht mehr gekommen“, so Steinke. Wie schon im März wird der Studiobetreiber auch in den nächsten vier Wochen versuchen, möglichst viele Kurse Online anzubieten. „Das Online-Programm haben wir im ersten Lockdown mit viel Aufwand erarbeitet, um den Gästen ein Training zu Hause zu ermöglichen“, so Steinke.

Nach Neustart ausgebremst

Schließen muss ab Montag auch das Selgros-Bistro in der Straße der Einheit in Falkensee, das Jens Janke erst seit Juni dieses Jahres betreibt. Er hat schon den Neustart unter schweren Bedingungen bewältigt. Nun muss er das Haus wieder abschließen. Allerdings wird er mit seinem Team Speisen außer Haus verkaufen. Demnächst wird es dazu im Internet eine Speisekarte geben, über die Speisen bestellt werden können.

War im Frühsommer hoffnungsfroh gestartet: Jens Janke. Quelle: Archiv

Für Andrea Zietz vom Landhotel und Restaurant „Zum ersten Siedler“ in Brieselang bedeuten die neuerlichen Maßnahmen „eine ungewisse Zukunft, Existenzängste und fehlende Planungssicherheit“. Denn das Restaurant muss erneut schließen, wie schon im Frühjahr.

„Wir werden aber wieder einen Außer-Haus-Verkauf machen“, kündigt die Inhaberin an. Schon am Montag soll es damit losgehen und dann zu den normalen Öffnungszeiten, ohne Ruhetag.

Im Moment wird noch an einer kleineren Speisekarte mit bis zu zehn Gerichten gearbeitet. Ab vier Personen wird auch das Wunschessen gekocht. Ob es lohnt, müsse man letztlich sehen. „Im Frühjahr lief es besser als erwartet, aber leben könnte man davon nicht. Ich habe es eher unter Marketing verbucht“, sagt Andrea Zietz.

Zimmer werden gebucht

Sie hofft, dass wenigstens die Zimmerbuchungen gut laufen. Denn zu ihren Gästen gehören vorrangig Geschäftsreisende und Handwerker, darunter viele aus der Baubranche, die momentan boomt. Dass es wirklich ab Dezember wieder mit dem normalen Restaurantbetrieb losgehen soll, mag die Inhaberin noch nicht so recht glauben angesichts der Situation, aber: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Dinner in Ribbeck verschoben

Eine Zwangspause muss auch das Schloss Ribbeck einlegen. „Alle November-Veranstaltungen fallen aus oder werden verlegt“, sagt Geschäftsführer Frank Wasser. Kollegen werden, wo nötig, wieder in Kurzarbeit geschickt. Das geplante Wilddinner und das Weindinner sollen nach Möglichkeit im Dezember nachgeholt werden. Am Donnerstag hatte er vergeblich versucht, in Potsdam mehr Informationen und mehr Klarheit zu erlangen, etwa darüber, ob auch das Museum geschlossen werden muss.

Klar ist: Das Restaurant muss schließen. „Wir hangeln uns von Tag zu Tag“, sagt Wasser. In den letzten Tagen hat die Küche etliches an Pralinen, Lebkuchen und Stollen vorproduziert, das wird – wenn möglich – über den Shop verkauft, ist aber eigentlich nicht mehr als ein Lebenszeichen des großen Hauses.

Von Marlies Schnaibel, Jens Wegener, Danilo Hafer und Andreas Kaatz