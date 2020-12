Havellands Buchhändler zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft

Falkensee

Geschenke kurz vor dem Fest – da bleibt in Zeiten des geschlossenen Einzelhandels nur der Buchhändler, der von den Corona-Bestimmungen zumindest in Berlin und Brandenburg ausgenommen wurde. „Wir sind gut durch das Corona-Jahr gekommen, sind mit dem Weihnachtsgeschäft mehr als zufrieden“, sagt Kristine Millberg, Besitzerin der Buchhandlung Leseratte in Falkensee-Falkenhöh. Und auch im restlichen Havelland freuten sich die Händler von Literatur jetzt schon über ihre Umsatzzahlen und eines ihrer besten Jahre.

Ivonne Hennig hatte kurz vor Beginn der Corona-Krise in Falkensee die Buchhandlung Kapitel 8 auf der Bahnhofstraße 8 gekauft und übernommen und schon das Schlimmste befürchtet. „Wir haben dann sehr schnell unseren Online-Shop aufgemacht und stellten fest, dass die Kunden gerne auch in den Laden kamen und kulturell ausgehungert nach Literatur suchten“, erzählt die Newcomerin unter den Einzelhändlern. Mit ihrem ersten Geschäftsjahr ist sie hoch zufrieden, schade sei nur gewesen, dass sie coronabedingt nur eine Lesung mit Melanie Garanin hätte durchführen können.

Gefragte Pest und Zeitenwende

Interessierte sich die Kundschaft während des ersten Lockdowns für Albert Camus’ Buch „Die Pest“, waren es im Laufe des Jahres gesellschaftspolitische Abhandlungen, die gefragt waren. „Zeiten-Wende“ von Michael Friedmann und Harald Welzer, der Angriff auf Demokratie und Menschenwürde, ging besonders in der Gartenstadt sehr gut. „Gefragt waren Bücher, die normalerweise mehr am Prenzlauer Berg verkauft werden“, meint Olaf Schwetje, Fachverkäufer im Kapitel8.

„Das große Welt-Theater“ von Philipp Blom, von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs, war der zweite Renner bei den Sachbüchern in Falkensee, so die Beobachtung von Ivonne Hennig. Es sei ein Glück für den deutschen Buchhandel, dass es die Buchpreisbindung für die Verlage noch gebe, meint Kristine Millberg, die mit der „Leseratte“ im Herbst ihr zehnjähriges Bestehen feierte.

Ansonsten würde der Buchhandel, wie der restliche Einzelhandel, demnächst durch Amazon in kürzester Zeit verschwinden. In „Liebe Frau Merkel“, so der Titel, stellt der Autor Thomas Ganzhorn Fragen an Politiker und Entscheidungsträger – einmal aus der Sicht der Kinder Marie (9) und Timo (12). Es sei ein Buch auch für Erwachsene, so Ivonne Hennig.

Kinderbücher besonders gefragt

Vor allem die Nachfrage nach Kinderbüchern sei im Corona-Jahr ausgesprochen groß gewesen. „Eltern suchten Ausmalbücher und Bücher, mit denen sie ihre Kinder während der Home-Office-Phasen beschäftigen konnten“, so Olaf Schwetje.

Auch in der Körner-Buchhandlung in Nauen berichtet Buchhändler Gerhard Wilhelm von guten Geschäften. „Dass wir beim zweiten Lockdown verschont wurden, zeigt den kulturellen Stellenwert des Lesen“, sagt er. Da der Buchhandel auch online schneller liefern würde als Amazon und da sie auch im Geschäft noch fachlich beraten würden – beides hätte dazu geführt, dass sie keine Corona-Schäden davontragen würden, so die einhellige Meinung des havelländischen Buchhandels. Im Weihnachtsgeschäft erfreut sich vor allem Barack Obamas Buch über ein verheißenes Land großer Beliebtheit.

Aber auch zwei Bücher, die sich mit der heimischen Region beschäftigten, kletterten im Ranking ganz nach oben. „Ich habe das Buch von einer Freundin nach einem gemeinsamen Besuch im Olympischen Dorf in Elstal geschenkt bekommen“, sagt Buchhändlerin Ivonne Hennig, die sich folgende Frage nach der Lektüre von Oliver Hilmes Buch „ Berlin 1936“ stellte: „Wie konnten ein Paar Menschen ein Volk in die Diktatur führen? Wie konnten Millionen Menschen einer Ideologie folgen, die der Menschlichkeit, den menschlichen Werten und unserem Streben nach Freiheit und Frieden auf der Welt so zuwiderlaufen?“

Geschichten aus Brandenburg

Empfehlenswerte Lektüre aus dem Havelland ist auch die Geschichte vom „Sommerhaus am See“, aufgeschrieben vom Engländer Thomas Harding, der deutsche Geschichte in Alt-Glienicke auf spannende Weise anhand von Familiengeschichten nacherzählt hat.

Die Wünsche der Kinder

Kurz vor dem Fest stöbern die zehnjährige Mara Sielaff und ihre kleine Schwester Lea (7) in der Kinderlese-Ecke der Falkenseer Buchhandlung Kapitel 8. Welches Buch sie sich denn zu Weihnachten wünschen würde? „Der Pferdeflüsterer“, sagt Mara, um im Nachsatz laut genug für die Mutter zu präzisieren: „Band acht, denn den habe ich noch nicht.“ Für den Weihnachts-Geschenke-Käufer in der letzten Minute: Der Buchhandel von Rathenow bis Falkensee ist auch noch am Heiligabend geöffnet, meist bis 14 Uhr.

