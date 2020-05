Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges

Havelland

Punkt 12 Uhr begannen am Freitag die Glocken der Ribbecker Kirche zu läuten, so wie auch in anderen Gotteshäusern des Havellandes. Anlässlich des Endes des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren gedachte man auf diese Weise der Millionen Opfer und legte zudem an Mahn- und Gedenkstätten Kränze nieder – so wie auf dem Ribbecker Friedhof. Dort sagte Superintendent Thomas Tutzschke: „Jeder Glockenton mahnt uns. Es darf nicht vergessen werden, wie es zum Krieg kommen kann.“

„Mein Opa hat nicht viel vom Krieg erzählt. Doch wenn er es tat, dann ging es um die Entbehrungen, die viel größer waren, als wir es mit Kontaktverboten, Mundschutz und Abstandsregeln kennen. Entbehrungen von Frieden, Familie und Liebe“, so Tutzschke. Fern der Heimat, auf dem Schlachtfeld, sei es ein großer Wunsch der Soldaten gewesen, die Kirchenglocke aus dem Heimatort noch einmal zu hören. Und damals, vor 75 Jahren haben wohl auch die Glocken es in jedem Ort verkündet: Der Krieg ist vorbei.

Zeitzeugen sind wichtig

Neben Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) legte unter anderem auch Johannes Funke, kirchenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Blumen nieder. „Ministerpräsident Woidke sprach von der jetzigen Brückengeneration. Damit kann ich mich gut identifizieren. Wir haben die Zeitzeugen noch kennengelernt und können somit die Dimension des damals Geschehenen an die nächste Generation weitergeben. Das macht klar, in welcher Verantwortung wir stehen, ohne den Krieg selbst erlebt zu haben“, sagte Funke.

Vertreter der SPD legten in Schönwalde-Glien Blumen nieder. Quelle: Privat

In Ribbeck waren keine Bomben gefallen. Anders in Berge und vor allem in Nauen, wo in den letzten Kriegstagen zahlreiche Menschen starben. Viele kamen bei dem Bombenangriff am 20. April 1945 ums Leben. Und es gibt in diesem Fall noch Zeitzeugen, die davon berichten können, so wie beispielsweise die Nauenerin Hannelore Winkel, die den Bombenangriff als Kind erlebte. Immer wieder hat sie der Jugend von den Schrecken des Krieges erzählt. Es ist ihr Beitrag gegen das Vergessen.

Trauma darf nicht in Vergessenheit geraten

Susanne Schwanke-Lück (Linke) würde sich wünschen, dass es noch mehr Zeitzeugen geben würde, die über das damals Erlebte berichten können, wie sie bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Krieges am russischen Ehrenmal auf dem Nauener Friedhof sagte. „Die Schrecken der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie das Trauma des Zweiten Weltkrieges dürfen nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn sie immer mehr im Dunkel verschwinden.“

Gedenken im Geschichtspark in Falkensee mit Bürgermeister Heiko Müller und der Stadtverordnetenvorsitzenden Julia Concu. Quelle: Stadt

Und sie sagte Danke – unter anderem an die Soldaten, die für die Befreiung Europas starben, aber auch an die Widerstandskämpfer. Danach legten sie und die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke) sowie der Stadtverordnetenvorsitzende Ralph Bluhm (LWN) und die Erste Beigeordnete der Stadt Nauen Daniela Zießnitz Blumen nieder.

Dank an die Partisanen

Zu den angesprochenen Widerstandskämpfern gehörte der in Falkensee lebende Erhard Stenzel. Der 95-Jährige ist der letzte noch lebende deutsche Widerstandskämpfer in der französischen Résistance. Anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren dankt er allen Partisanen und gefallenen Soldaten der Anti-Hitler-Koalition sowie allen, die an der Befreiung mitwirkten. „Die damalige Losung bei unserer Heimkehr lautete: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Verdammt, die Losung ist heute wieder äußerst aktuell“, so Stenzel besorgt.

Stadtverordnete Karin Heckert und Bürgermeister Christoph Köpernick ehrten die Opfer in Friesack. Quelle: Privat

Bei einem stillen Gedenken in Falkensee legte Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) gemeinsam mit der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Julia Concu (Grüne) einen Kranz an der Gedenkstätte im Geschichtspark, dem Außenlager des KZ Sachsenhausen, nieder. „Es ist unser aller Pflicht, gegen das Vergessen zu arbeiten und uns mit aller Kraft Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus entgegenzustellen. Diese Kraft wächst besonders aus der Erinnerung und aus der Aufklärung. Nur so sorgen wir dafür, dass sich das unsägliche menschliche Leid nicht wiederholt“, so Müller.

Wegen Corona ausgefallen

In Friesack hat Bürgermeister Christoph Köpernick gemeinsam mit der Stadtverordneten Karin Heckert (Linke) Gestecke zu Ehren der Opfer niedergelegt. Die geplante große Gedenkveranstaltung konnte dort wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Köpernick hatte zur Vorbereitung der Gedenkveranstaltung eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.

Gedenkveranstaltung am russischen Ehrenmal auf dem Friedhof in Nauen, zu der die Linken eingeladen hatten. Quelle: Andreas Kaatz

„In der Vergangenheit wurde der Gedenktag nicht immer mit breiter Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung durchgeführt. Mir war wichtig, dass wir über die Gründe sprechen und eine gemeinsame Lösung finden“, so Köpernick. „Gerade die räumliche Nähe von sowjetischem Ehrenfriedhof und deutscher Kriegsgräberstätte kann den Eindruck erwecken, man müsse sich auf eine der beiden Seiten schlagen. Aber darum geht es nicht. Das gemeinsame Bindeglied ist die Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkrieges.“

Nachdenken anregen

In Schönwalde-Glien legte der SPD-Ortsverein Blumen am Gedenkstein „Für die Opfer von Krieg und Gewalt“ nieder. „Wir wollen nicht nur an einen historisch bedeutsamen Tag erinnern, sondern das Nachdenken darüber anregen, wie es zu diesem verheerenden Krieg kommen konnte“, sagte Wilfried Seiring.

„Der 8. Mai 1945 ist auch eine Zäsur in der Geschichte Europas, denn bald kam es zu einer verhängnisvollen Teilung der Welt, eine Phase des Kalten Krieges begann. Die Sowjetunion befreite wie die westlichen Alliierten Deutschland von einer menschenverachtenden Diktatur und installierte doch bald in ihrem Einflussbereich ,die Diktatur des Proletariats’. Es kann für die Gegenwart von Wert sein, sich über die gedenkpolitische Würdigung des Kriegsendes in beiden deutschen Staaten Gedanken zu machen.“

Von Andreas Kaatz