Schwanebeck

„Es kann nicht sein, dass die Schwanebecker ihre Autos kaputt fahren.“ Mareike Grüßner ist mehr als sauer – und sie ist nicht die einzige, der es so geht. Denn die provisorisch hergerichtete Umleitungsstrecke verlangt den Einwohnern derzeit alles ab. In mehreren Fällen haben sie sich auf dem Feldweg die Reifen kaputtgefahren.

Grund für die Umleitung sind Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Gleise der ICE-Strecke Berlin-Hannover. Der Weg über dieses Bauwerk ist der einzige, auf dem man in den Nauener Ortsteil gelangt. Doch seit Anfang Juli ist er komplett gesperrt. Aus dem Grunde wurde die Umleitung mit dem 1,6 Kilometer langen Feldweg von der L 91 aus eingerichtet. Diese hat aber ihre Tücken.

Sofort war der Reifen platt

Das konnte Mareike Grüßner gleich feststellen, als sie das erste Mal dort Anfang Juli entlang gefahren ist. „Da ist sofort ein Reifen kaputt gegangen“, sagt sie. Wie sich herausstellte, lagen und liegen auf dem Feldweg Unmengen von Schrott wie alte Nägel oder sonstige scharfkantige Metallteile herum. „Aber was bleibt uns übrig, wie müssen auf Gedeih und Verderb dort entlang fahren“, sagte die Schwanebeckerin.

„Der Weg ist mit den wenigen Ausbuchtungen, dem vorhandenen Unrat und den Schlaglöchern wirklich eine Zumutung.“ Doch damit nicht genug. Auf dem letzten Ende zum Dorf hin wurde zur Befestigung extrem grober und vor allem spitzer und scharfkantiger Schotter aufgebracht, der den Reifen zusetzt.

Anwohner sind besorgt

Auch Ortsvorsteherin Monika Hartmann fährt jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl den Weg entlang. „Viele Leute rufen mich wegen des Weges an oder melden sich über die den Whatsapp-Chat“, sagt sie. Sie selbst hat Kenntnis von etwa sieben Reifen, die bisher die Fahrt auf der Strecke nicht überlebt haben.

Dass dort aus Kostengründen keine provisorische Bitumenschicht aufgebracht wird, kann sie verstehen. Ihrer Ansicht nach müsste die Stadt aber den Weg regelmäßig ausbessern, so dass wenigstens die Schlaglöcher verschwinden. Weil nämlich auch Müll- oder Güllefahrzeuge dort entlang fahren, werde das Füllmaterial aus den Löchern gerissen.

Reifen durchbohrt

„Man sollte auch die Metallteile immer wieder absammeln“, sagt sie. Das hat die Stadt schon einmal machen lassen, aber es reicht offenbar nicht aus. Durch Regen beispielsweise werde wieder neuer Schrott freigelegt.

Auch in der Autowerkstatt von Heiko Queißer ist es zu merken, was der Weg anrichtet. Der Inhaber weiß von mindestens fünf Autos, die sich die Reifen zerfahren haben. „Da waren Metallteile drin.“ Kürzlich hatte es ihn selbst erwischt. An einem Anhänger bohrte sich etwas durch den Reifen, so dass dieser platt war.

Woher kommt der Schrott?

„Am Weg war jahrelang nichts gemacht worden. Als man ihn jetzt geschoben hatte, kamen offenbar die darin liegenden Metallteile hoch“, hat er eine Erklärung für die Situation.

Das bestätigte auch die stellvertretende Nauener Bürgermeisterin Daniela Zießnitz: „Der Weg wurde im Vorfeld der Brückeninstandsetzung planiert und bei der Behandlung des Bodens sind die Teile dann aufgetaucht. Das Material wurde von uns schon einmal abgesammelt. Wir wissen nicht, wie es dort hineingekommen ist.“

Drei weitere Ausweichstellen

Wie sie weiter sagte, habe man am Weg noch andere Maßnahmen vorgenommen. So wurde die Gohlitzer Straße instandgesetzt, damit sie besser befahrbar ist. Und es wurden zu den ursprünglichen zwei Ausweichstellen drei zusätzliche errichtet.

Daniela Zießnitz geht davon aus, dass die Umleitung wahrscheinlich ab 5. August – wie geplant – nicht mehr benötigt wird. „Aller Voraussicht nach wird die Brückeninstandsetzung zum Ende der Ferien beendet sein“, sagt sie. Bis dahin werde man nur noch dann eine Absammelaktion auf der Umleitung machen, wenn dies unbedingt nötig ist.

Nachbarschaftshilfe lebt auf

Auch Monika Hartmann hofft, dass die Baumaßnahme bald beendet ist. Die Bauarbeiter auf der Brücke jedenfalls sind guter Dinge. Eine gute Sache hat der Stress mit der Umleitung jedoch. Er sorgt dafür, dass die Nachbarschaftshilfe im Ort wieder auflebt. „Wer jetzt unbedingt nach Nauen fahren muss, fragt dann schon mal die Nachbarn, ob er ihnen etwas aus dem Supermarkt mitbringen soll“, sagt sie.

Von Andreas Kaatz