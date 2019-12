Kein neuer Betriebsführer für die Straßenbeleuchtung

Nauen

Was nach einer reinen Formalie aussah, geriet am Montagabend zum Desaster: Mit 13 zu 13 Stimmen lehnte es die Stadtverordnetenversammlung ab, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Nauen an die Firma Edis Netz GmbH zu vergeben.

Zuvor war mit dem gleichen Ergebnis ein Antrag von Guido Müller ( FDP) gescheitert. Er zweifelte es an, dass die Ausschreibung nach den richtigen Kriterien erfolgt ist und wollte das ganze Thema erst einmal in den Ausschüssen behandelt wissen.

Zuschlag sollte bis 2030 erfolgen

Bürgermeister Manuel Meger (LWN) war nach der Abstimmung ernüchtert: „Es wird in der Kernstadt und in den Ortsteilen dunkel werden“, prophezeite er. „Wenn Straßenlampen defekt sind, werden wir nicht in der Lage sein, die Reparatur zeitnah umzusetzen.“

Denn der bisherige Betriebsführer, die kommunale Dienstleistungsgesellschaft Nauen, ist nur noch bis 31. Dezember dieses Jahres dafür zuständig. Die Edis, die als einzige ein Angebot abgegeben hat, sollte ab 1. Februar tätig werden. Geplant war, ihr den Zuschlag bis 2030 zu erteilen.

In erster Linie Wartung

Die kommunale Dienstleistungsgesellschaft war ab April 2017 Betriebsführer bei der Straßenbeleuchtung, hatte damals die Firma Swarco abgelöst. Zu dem Zeitpunkt stand bereits fest, dass die DLG sich in erster Linie um die Wartung der rund 2500 Leuchtpunkte und der 80 Schaltschränke kümmern wird sowie um Reparaturen, wenn Lampen ausgefallen sind. Sofern es um die Errichtung von neuen Beleuchtungsanlagen ging, sollten externe Planer und Elektrofirmen beauftragt werden.

Allerdings erwies sich die prognostizierte Schadenshäufigkeit als Fehleinschätzung. „ Swarco hatte von 165 Störungen pro Jahr gesprochen. So viel hatten wir aber schon im ersten Vierteljahr“, sagte DLG-Geschäftsführer Carsten Zieris. Insgesamt waren es zwischen 350 und 400 Störungen im Jahr.

Entscheidung stand an

„Die Störungsbeseitigung hatte sich damals mit dem Wechsel zur DLG deutlich verbessert. Die Reaktionszeit nach einer Meldung war deutlich geringer“, lobte Manuel Meger. Zudem habe die DLG Pionierarbeit geleistet und die Dokumentation zu den Lichtpunkten in der Stadt aktualisiert. So sei festgestellt worden, dass manche Anlagen gar nicht im Besitz der Stadt seien.

„Allerdings erwies sich der Vertrag zwischen Stadt und DLG wegen der deutlich größeren Zahl an Störfällen zunehmend als unwirtschaftlich. Wie standen also vor der Entscheidung: Entweder bekommt die DLG mehr Geld oder wir schreiben neu aus“, so Meger.

„War schon frustrierend“

Darüber hinaus kam die DLG immer mehr an ihre Grenzen. Nicht immer ließ sich heraus finden, was die Ursache einer Störung ist. So musste öfter ein Messwagen geordert werden. „Und wenn wir Elektroinstallationsfirmen benötigten, dann haben wir manchmal keine gefunden, die das machen wollten. Das war schon recht frustrierend“, so Zieris. „Da ist es besser, wenn man als Stadt einen Dienstleister hat, der auch die Technik vorhält.“

Denn auch wenn Masten bei Verkehrsunfällen beschädigt wurden und ausgetauscht werden mussten, war man auf Firmen von außerhalb angewiesen. Da haben sich manche Dinge in die Länge gezogen. So konnte beispielsweise die bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Lindenplatz beschädigte Laterne erst nach etwa einem Jahr ersetzt werden.

Neubau von Anlagen geplant

„Wir wollten letztlich das Rundum-Sorglos-Paket“, nannte Christoph Artymiak, Sachgebietsleiter Tiefbau, als Grund für die neue Ausschreibung. Ziel sei es nämlich neben der Störungsbeseitigung auch, energetisch strategisch vorzuplanen. Beleuchtungsanlagen, die in die Jahre gekommen sind, sollen künftig neu errichtet werden, „damit wir von den rund 400 Störfällen pro Jahr herunter zu kommen“.

Ein weiteres Ziel ist es, Energie zu sparen. Als ein gelungenes Beispiel dafür nannte Artymiak die Umrüstung der Beleuchtung im Tunnel unter der Bahnstrecke in der Dammstraße im Jahre 2018. Seit dort LED-Lampen angebracht sind, spare die Stadt fast 70 Prozent Energiekosten. Aber es gibt noch viele weitere Straßen, in denen eine Umrüstung nötig wäre. Dazu zählen unter anderem Straßen, wo noch Freileitungen bestehen, aber auch die Heinrich-Heine-Straße.

Zweite Anlauf Ende Februar

Nach Auskunft von Manuel Meger soll die Beschlussvorlage nun doch noch in die Ausschüsse, um dann am 28. Februar in der Stadtverordnetenversammlung im zweiten Anlauf beschlossen zu werden. Bis zu einer möglichen Vergabe werde es für die Reparatur von Straßenlampen eine Notlösung geben.

Wie es in der Stadtverordnetensitzung hieß, könne die DLG jedoch nicht mehr einspringen. So stehe ihr das bisher genutzte Fahrzeug ab Jahresbeginn nicht mehr zur Verfügung und einer der beiden Elektriker bei der Dienstleistungsgesellschaft gehe in Rente.

Von Andreas Kaatz