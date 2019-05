Sie leisten Großes im Kleinen und machen das Havelland zu dem, was es ist: ein bunter, vielfältiger Landkreis. 68 verdiente Havelländer wurden am Dienstagabend auf Schloss Ribbeck für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Und weil der Dank an diesem Abend auch durch den Magen ging, gab es sogar noch eine „Grillwurst à la Landrat“.