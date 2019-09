Innenminister bei Nauener Schüler-Feuerwehr

Nauen

Während andere Kinder der Arco-Oberschule Nauen Matheaufgaben lösen, Gedichte lesen oder Texte übersetzen, haben 13 Mädchen und Jungen der Klassenstufe 9 immer freitags eine Doppelstunde einen anderen Unterricht: „Welcher Schlauch ist wofür? Welches Auto wird wozu eingesetzt? Was ist beim Brandeinsatz zu beachten? Diese und andere Fragen besprechen im Wechsel sechs Kameraden der Nauener Feuerwehr mit den Schülern, die sich für das Wahlpflichtfach „ Feuerwehr“ entschieden haben.

Zweite Schule in Brandenburg

Die Dr.Graf-von-Arco-Oberschule ist die zweite im Land Brandenburg (nach der Ehm-Welk-Oberschule in Angermünde), die ihre Schüler für eine solche Ausbildung begeistern konnte und einen Kooperationsvertrag mit der Stadt Nauen und der Feuerwehr unterschrieben hat. Deshalb kamen Freitag Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter und Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher zur Feuerwache nach Nauen, um sich diesen Unterricht anzusehen.

Während der theoretischen Ausbildung in Nauen. Quelle: Jens Wegener

„Ich setzt hier das richtige Signal“, sagt Schröter sowohl an die Stadt und die Feuerwehr gewandt als auch an die beteiligten Schüler. „Ihr könnt Lebensretter werden und mit dafür sorgen, dass es in der Feuerwehr keine Nachwuchssorgen gibt“, würdigte der Innenminister.

Scheckübergabe in der Nauener Feuerwehr. Quelle: Jens Wegener

Im Gepäck hatte er auch noch einen Scheck über 2100 Euro. „Von dem Geld kaufen wir persönliche Ausrüstung für die jungen Leute“, erklärte Stadtjugendwart Christian Liepe, der auch einen Teil der Ausbildung übernimmt.

Für die Schule sei es eine Win-Win-Situation, sagte Schulleiter Jürgen Beyer. „Die jungen Leute machen im Wahlpflichtfach eine sehr nützliche Ausbildung, für es auch Noten gibt, und gleichzeitig wird die Schule bekannter, weil wir an diesem Modellprojekt teilnehmen.“ Ganz abgesehen davon, dass am Ende sich hoffentlich viele der Jungen und Mädchen entscheiden, ehrenamtlich bei der Feuerwehr mitzumachen.

Abschluss mit Zertifikat

Bei Schülerin Lea Chemnitz aus Bergerdamm ist das schon jetzt klar: „Ich bin seit knapp zwei Jahren in der Einheit Bergerdamm, auch meine Eltern und mein Bruder machen dort mit.“ Auch Mitschüler Steven Schulze aus Retzow ist mit Herzblut bei der Sache und in den örtlichen Jugendfeuerwehr dabei. „Ich habe mich sofort für dieses Fach gemeldet. Es macht einfach Spaß.“ Am Ende der zweijährigen Ausbildung erhalten die Schüler das Zertifikat „Truppmann 2“, das sie zum Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr in ganz Deutschland berechtigt.

Nachwuchs für Feuerwehren In allen Einheiten der Nauener Wehren wirken derzeit 85 Mädchen und Jungen in den Jugendfeuerwehren mit. Während es in der Kernstadt ausreichend Feuerwehrnachwuchs gibt, würden sich die Ortswehren noch über Zugänge freuen, sagt Stadtjugendwart Christian Liepe. Auch bei den aktiven Kameraden sind noch Quereinsteiger, die vielleicht zugezogen sind, willkommen.

Wenn der neunte Jahrgang das erste Jahr absolviert hat, rückt eine Gruppe aus den jetzigen 8.Klassen nach, sagt Schulleiter Jürgen Beyer. Immer dabei ist Physik- und WAT-Lehrer Magnus Lenz, der als Betreuer der „Feuerwehrklasse“ fungiert und auch selbst die Ausbildung zum Truppmann mitmacht.

Sechs Ausbilder in Nauen

Ein generelles Problem bei dem von allen Seiten anerkannten Projekt „Feuerwehrunterricht“ ist, genügend Leute in der jeweiligen Feuerwehr zu finden, die die Ausbildung der Schüler übernehmen. In Nauen sind es drei Kameraden, die Angestellte der Stadt sind, und drei ehrenamtliche Feuerwehrleute.

„Unser Ziel ist es, in jedem Landkreis in Brandenburg eine solche Schule mit Feuerwehrunterricht zu haben“, erklärte Thomas Drescher. Die dritte Einrichtung wird eine Oberschule in Klosterfelde ( Barnim) sein. Der Innenminister verfügt inzwischen über ein Budget von 500000 Euro zur Förderung der Jugendfeuerwehren

