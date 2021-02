Havelland

Gerade sind die Proteste der Landwirte mit ihren Traktoren vor dem Reichstag in Berlin und dem Landtag in Potsdam wieder in den Medien gewesen, setzten die Bauen aus dem Havelland ein weiteres Zeichen, dass sie mit der gegenwärtigen Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung nicht einverstanden sind. „Wir haben einen Hilferuf per Brief und E-Mail, verbunden mit einer Forderung an die Bundeskanzlerin gesendet“, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Dirk Peters.

Peters: Verhandlungen in Brüssel abwarten

Der Nauener hat das Papier gemeinsam mit seinem Stellvertreter Detlef Wacker aus Selbelang am Mittwochabend unterzeichnet. „Wir haben es dann sofort ans Bundeskanzleramt geschickt, wo Kanzlerin Angela Merkel mit der Bundes-Umweltministerin Svenja Schulze und der Bundes-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner über den Entwurf des Insektenschutzgesetzes sprechen wollen“, erklärt Peters.

Dirk Peters unterschreibt den Brandbrief. Quelle: Jens Wegener

Nicht nur aus Sicht der havelländischen Bauern stehe fest: „Der vorliegende Entwurf des Insektenschutzgesetzes geht an den Realitäten der modernen Landwirtschaft vorbei. Er blendet die vorhandenen und positiven Entwicklungen aus, geht nicht auf das hohe Ausbildungsniveau unserer Landwirte ein und beachtet nicht das hohe technische Niveau, das wir gerade bei der Ausbringungstechnik inzwischen haben“, heißt es in dem Schreiben. Die Bewertung der biologischen Vielfalt müsse daher wieder auf der Basis von Fakten und Daten erfolgen. Zudem würden die Landwirte nicht nachvollziehen können, war-um „wir in Deutschland jetzt mit einem Insektenschutzgesetz vorpreschen wollen, ohne die laufenden Verhandlungen dazu in Brüssel abzuwarten“, so Peters.

Im Havelland gibt es fast alle Arten von Schutzgebieten

Der vorliegende Entwurf des Gesetzes sehe eine Vielzahl von Verbotskulissen vor, die naturschutzfachlich fragwürdig seien. „Ganz besonders ärgerlich ist der Umstand, dass 30 Jahre einer intensiven naturschutzfachlichen Entwicklung und einer großräumigen Ausweisung von Schutzgebieten in unserer Region durch diesen Entwurf übergangen werden“, erklärt Dirk Peters.

Im Landkreis Havelland seien heute fast alle Arten von Schutzgebieten nach deutschem und europäischem Recht vorzufinden. Dazu zählen die Naturschutzgebiete, die Landschaftsschutzgebiete, ein Naturpark sowie diverse Natura-2000-Gebiete. „Wenn man einige Teile des Landkreises Oberhavel mit einbezieht, haben wir etwa 50000 Hektar Landwirtschaft in FFH-Gebieten, also in Gebieten, die dem Schutz von Pflanzen, Tieren und Lebensraumtypen dienen“, weiß der Kreisbauernverbandschef. Hinzu kämen Flächen, die nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden.

Viele Blühstreifen angelegt

Seit einigen Jahren sei auch eine zunehmende Sensibilität für die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft bei Landwirten, aber auch bei Nichtlandwirten festzustellen, heißt es in dem Brief. Im Ergebnis seien Initiativen zur Insektenförderung, zum Anlegen von Blühstreifen bis zu Straßenlaternen mit reduzierter Lichtverschmutzung entstanden.

Innerhalb der Landwirtschaft habe sich eine Reihe von Initiativen entwickelt, die sich unter wissenschaftlicher Begleitung sehr intensiv mit den Wechselwirkungen des Naturhaushaltes und der Förderung der biologischen Vielfalt befassen. Unter anderem das F.R.A.N.Z.-Projekt, an dem die Havellandhof Ribbeck GbR beteiligt ist.

In dem „Brandbrief“ an die Kanzlerin findet sich auch eine Aufzählung von ökologischen Maßnahmen, die im Landkreis Havelland in konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben sind: Blühstreifen mit verschiedenen Mischungen, Ackerbrachen und Erdhaufen für Bodennister, weite Reihen bei Saaten in Parzellen und auf Großflächen mit und ohne Untersaat, angelegt wurden Nisthilfen für Vögel sowie Hecken für Kleintiere.

Auch ein Bundestagsabgeordneter ist gegen den Entwurf

Allein auf einem einzigen konventionellen Betrieb, der Agro-Farm Nauen, seien 79 Insektenarten registriert worden, darunter zwölf Rote-Liste Arten wie Stängel-Blattschneiderbiene und Dreizahn-Stängelbiene. 53 Arten davon waren als gefährdet eingestuft. „Das ist ein klares Zeichen dafür, dass sich konventionelle Landwirtschaft und Naturschutz nicht ausschließen“, unterstreicht Dirk Peters.

Daher appellieren die havelländischen Bauern an die Kanzlerin, den vorliegenden Entwurf zum Insektenschutzgesetz nicht mitzutragen. Auch der havelländische Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) kann den Gesetzentwurf nicht mittragen. „Insektenschutz ist wichtig, er darf aber nicht ohne und gegen die Bauern gemacht werden.“

Von Jens Wegener