Weil insbesondere bei Straßenbaumaßnahmen im nächsten Jahr in den Ortsteilen mehr passieren soll als in der Kernstadt, gibt es unter den Stadtverordneten kontroverse Diskussionen. Dies erfolgte kürzlich im Rahmen der Haushaltsdiskussion. Ende November soll der Etat 2022 beschlossen werden.

Investitionen in Nauen: Kernstadt kontra Ortsteile

