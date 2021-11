Jazz-Musik mit der Schauspielerin Jasmin Tabatabei in Groß Behnitz

Groß Behnitz

Ein absolutes Highlight im Rahmen der diesjährigen Havelländischen Musikfestspiele war zweifellos das Konzert von Jasmin Tabatabai mit dem David-Klein-Quartett am Sonntag auf dem Landgut Stober. In dem zum Konzertsaal umgerüsteten ehemaligen Rinderstall dieses weit über die Grenzen von Groß Behnitz bekannten Kulturmittelpunktes des Kreises sang sich die zum Beispiel durch „Letzte Spur Berlin“ einem Millionen-Fernsehpublikum bekannte Schauspielerin in die Herzen der Zuhörer, genial begleitet von ihren vier Musikern.

Zuvor hatte Veranstalterin Madleen Fox die Gäste begrüßt. Ihr war die Erleichterung deutlich ins Gesicht geschrieben, dass dieses Konzert, coronabedingt mit einem Jahr Verspätung, nun in diesem November über die Bühne gehen konnte.

Ganz dezent zu ihrem Outfit passend, begann Jasmin Tabatabai den Nachmittag mit dem Schubert-Lied „Leise flehen meine Lieder“. Andächtig genoss das Publikum im ausverkauften großen Haus des Gutes den ungewohnt sanften Start.

Hochachtung für die Songs der Knef, der Dietrich und von Reinhard Mey

Mit swingendem, schnellen Rhythmus änderte die Sängerin dann mit dem Song „Anymore“ die Atmosphäre. Im ersten Teil war das übrigens der einzige Song, der von ihr in Englisch gesungen wurde. Für ein Jazzkonzert eher ungewöhnlich. Mit einer Ausnahme sang Jasmin Tabatabai alles Weitere in Deutsch. Grund dafür ist sicherlich ihre Hochachtung für die Songs von Hildegard Knef, Marlene Dietrich und Reinhard Mey, die sie in musikalischen Neufassungen temperamentvoll vortrug.

So hörten die Zuhörer „Es wird rote Rosen regnen“, „Tu es, sei mal verliebt“, „Ein Schuss LSD – das haut mich nicht um, so wie du“ (alle von Knef) oder die „Männer im Baumarkt“ und „Die Abendpantolette“ von Reinhard Mey, wobei Jasmin Tabatabai den Preisverleihungsrummel im Filmgeschäft genüsslich auf die Schippe nahm.

Völlig neu arrangierten Stücke

All diese Songs sind auf ihrer dritten Jazzplatte „Jagd auf Rehe“ mit dem David-Klein-Quartett im vorigen Jahr eingespielt worden. Der 60-jährige Schweizer Saxofonist, Komponist und Produzent David Klein hat die Schauspielerin, zum Glück für die Musikliebhaber, vor zehn Jahren zum Jazzgesang ermutigt. Drei Alben sind seitdem entstanden und ein bewundernswertes Zusammenspiel zwischen der Sängerin und den vier Musikern.

Letztere sind gestandene Könner auf ihren Instrumenten, was sie in Solochorussen unter Beweis stellten. Bassist Christian von Kaphengst tourt zum Beispiel mit dem international berühmten Jazztrompeter Till Brönner, der Holländer Hans Dekker trommelt in der WDR-Big Band und Olaf Polziehn am Klavier hat eine Professur an der Musikhochschule in Graz. Das sind musikalische Schwergewichte, die die von David Klein völlig neu arrangierten Stücke brillant und virtuos über die Bühne bringen. Ein Genuss, da einfach zuzuhören.

Nach der Pause begann Jasmin Tabatabei mit einem Liebeslied „Jagd auf Rehe“ in ihrer Muttersprache und kehrte dann mit ihren Mannen mit „River Men“ zum Swing zurück. Jasmin Tabatabei lebte bis zu ihrem 13. Lebensjahr in Teheran – ihr Vater ist Iraner. Die zwei Stunden vergingen rasend schnell. Mit riesigem Applaus und zwei Zugaben verabschiedeten sich Jasmin Tabatabei – genau wie zum Beginn des Konzertes, mit einem besinnlichen, aber auch humorvollen Song: „Alle gehen jetzt schlafen“.

Von Helmut Schneider