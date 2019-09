Nauen

Mit einem hauchdünnen Vorsprung hat Johannes Funke für die SPD am Sonntag das Direktmandat im Wahlkreis 5 gewonnen. Der 49-Jährige holte 25,3 Prozent der Stimmen und zieht somit in den Brandenburger Landtag ein. Das Ergebnis hätte knapper nicht ausfallen können. Bis zuletzt lieferte er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem AfD-Mitbewerber Dominik Kaufner. Auf Kaufner entfielen 24,9 Prozent. Beide trennten nur 97 Stimmen.

„Krimi meines Lebens“

„Das warten auf die Ergebnisse war der Krimi meines Lebens. Ich bedanke mich bei allen Wählern. Mein persönliches Ergebnis sehe ich als Vertrauenskredit, der nun abzuzahlen ist“, sagte Wahlsieger Johannes Funke am Abend. Sieben Männer und Frauen gingen ins Rennen um das Direktmandat für den Brandenburger Landtag.

Marcus Welzel ( CDU) schaffte es mit 16,2 Prozent auf Platz 3, gefolgt von Petra Budke (Grüne) mit 11,8 Prozent. Andrea Johlige (Linke) mit bekam 10,3 Prozent, gefolgt von Christian Ehrecke ( BVB/Freie Wähler) mit 7,7 Prozent und Volkmar Richter ( FDP) mit 3,8 Prozent. Bei den Zweitstimmen lagen die Sozialdemokraten mit 26,6 Prozent der Stimmen vor der AfD mit 24,4 Prozent.

Wahlkreis bleibt weiter in SPD-Hand

Der Wahlkreis 5 ( Ketzin, Wustermark, Brieselang, Nauen, Amt Friesack und Amt Nennhausen) bleibt also auch nach der jüngsten Wahl weiter in sozialdemokratischer Hand. Udo Folgart saß seit 2004 für die Sozialdemokraten im Landtag. Bei der Wahl 2014 hatte er zuletzt mit 36,5 Prozent das Direktmandat für die SPD gewonnen. Nun übergibt er den Staffelstab an Johannes Funke.

Von einem katastrophalen Ergebnis sprach am Abend Kandidatin Andrea Johlige (Linke). „Wir haben im Kreis- und Landtag eine AfD erlebt, die außer Schaufensterreden zu halten, nicht viel gemacht hat. Wir müssen als demokratische Parteien jetzt noch mehr arbeiten“, so Johlige, die den Wahlabend mit Freunden in der Uckermark verfolgte. Die 42-Jährige hat trotz Misserfolg beim Direktmandat gute Chancen über die Landesliste in den Landtag einzuziehen.

Wahlbeteiligung deutlich gestiegen

27 944 Havelländer waren im Wahlkreis 5 am Sonntag zur Wahlurne gegangen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,2 Prozent und damit deutlich höher als bei der Landtagswahl im Jahr 2014 (42,6 Prozent). An die Wahl 2009 reicht dies dennoch nicht heran. Damals gaben 64,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 5753 stimmten per Briefwahl ab.

Von Danilo Hafer