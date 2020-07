Jugendklubs des Freidenkerbundes haben geöffnet

Havelland

Die Jugendklubs sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen des Humanistischen Freidenkerbundes Havelland bieten ein Sommerferienprogramm an. In den Jugendklubs können junge Leute – nach Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – ihre Freizeit mit anderen Jugendlichen verbringen und die Freizeitangebote und Projekte mitgestalten. Dazu gehört auch, sich einfach zu treffen und Musik zu hören, sich zu erholen und Spaß zu haben, die Spiele wie Billard und Fußballkicker zu nutzen, kreativ zu sein, auch mal gemeinsam Grillen oder Essen.

„Neben Spiele- und Gestaltungsnachmittagen in den Jugendklubs gibt es weitere Höhepunkte in den Jugendeinrichtungen. Die besonderen Hygiene- und Infektionsschutzregeln müssen eingehalten werden“, sagt Freidenker-Chef Volker Mueller.

Diese Jugendklubs haben geöffnet

Über die genauen Aktionen in den Klubs kann man sich vor Ort informieren. Wer Lust hat, kann einfach vorbeikommen. Diese Einrichtungen haben geöffnet: Jugendklub „Big Family“ Bredow, Oranienburger Straße 16, 03321/82 82 22; Jugendklub „Millennium“ in Brieselang, Wustermarker Allee 5, 033232/411 99; Jugendtreff „Miteinander“ in Nauen, Karl-Thon-Straße 42, 03321/746 31 58; Kinder- und Jugendeinrichtung „Kinder-Oase“ in Nauen, Mittelstraße 4a, 03321/74 85 56 oder -45 07 46; Jugendklub in Wustermark, Mühlenweg 7, 033234/892 48 und der Jugendtreff Elstal, Ernst-Walter-Weg 6, 033234/6 02 34.

