Julia Laura Wolf: Das sind die Wünsche der neuen Miss-Brandenburg für 2021

Nauen

Die 27-jährige Julia Laura Wolf aus Nauen wurde vor wenigen Tagen zur Gewinnerin der diesjährigen Wahl zur Miss Brandenburg gekürt. Sie tritt Ende Februar bei der Wahl zur Miss Germany 2021 gegen die 15 Siegerinnen aus den anderen Bundesländern an. Vor dem für Sie möglicherweise einschneidenden Ereignis in ihrem Leben sprach die MAZ mit ihr über ihre Pläne und Wünsche.

Kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, dass Sie die „Miss Brandenburg 2021“ sind. Haben Sie das Weihnachtsfest nach diesem vorgezogenen „Geschenk“ anders verbracht als sonst?

Julia Laura Wolf: Ja, der Unterschied war, dass wir zwar mit der Familie in Nauen, aber coronakonform ohne Opa und Oma gefeiert haben. Unseren Tannenbaum habe ich statt mit Lametta mit meiner Schärpe geschmückt.

Sie müssen als Model auf die Figur achten. Haben Sie deshalb auf Ente und Gans zu Weihnachten verzichtet?

Heiligabend gibt es bei uns immer Karpfen und Kartoffelsalat. Mein Vater hat den Fisch geholt, meine Mutter und ich haben den Salat gemacht. Am ersten Weihnachtstag stand Ente auf dem Plan und natürlich esse ich das auch. Ich bin ja keine Vegetarierin. Außerdem nasche ich gern, am liebsten Eis in allen Variationen und Geschmacksrichtungen.

Wie schaffen Sie es, trotzdem die Figur zu halten?

Täglich eine bis anderthalb Stunden Sport. Früher bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Seit das zu ist, muss ich alles zuhause allein machen. Für die Übungen benutze ich Minibänder, dazu kommt laute Musik – meistens Hip-Hop. Die Musik ist meine Motivation.

Sie wehren sich gegen das Klischee, bei der Miss-Wahl würde es nur um Schönheit gehen?

Bei der New-Miss-Germany-Wahl spielen vor allem innere Werte eine Rolle. Die Teilnehmerinnen müssen mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Visionen und Zielen überzeugen. Es geht darum, sich als Frauen untereinander zu supporten und gemeinsam ein starkes Netzwerk zu bilden. Authentizität steht dabei an erster Stelle. Ich bin kein Püppchen, ich bin das Mädchen von nebenan.

Die Krönung der Miss Brandenburg ist, bedingt durch die Pandemie, praktisch im stillen Kämmerlein erfolgt. Trotzdem gab es bestimmt schon Reaktionen oder?

Auf jeden Fall. Auf meinem Instagram-Kanal, per Mail oder persönlich haben mir ganz viele Leute Glückwünsche ausgesprochen. Besonders gefreut hat mich eine Mail von Wieland Breuer, dem Schulleiter des Nauener Goethegymnasiums, wo ich mein Abitur abgelegt habe. Inzwischen hat sich auch Bürgermeister Manuel Meger gemeldet und ganz lieb gratuliert. Zu allererst haben mir meine Eltern gratuliert, und mein Daddy hat mir zu Weihnachten eine selbstgebaute Krone geschenkt.

Jetzt sind Sie bekannt, haben bestimmt schon die ersten Termine als „Miss Brandenburg“ in 2021?

Schön wär’s, aber noch ist nicht viel passiert. Nach den Berichten in der MAZ hatte ich ein Interview bei Antenne Brandenburg und wurde als Gast zur Morningshow bei „BB-Radio“ eingeladen. Wahrscheinlich geht es erst in diesem Jahr richtig los.

Haben Sie jetzt einen Manager, der für Sie die Termine koordiniert?

Nein, es wird bisher alles über den Veranstalter der Miss-Wahl – die MGC-Miss-Germany Corporation Klemmer GmbH & CO. KG – geregelt.

Sie sind hauptberuflich Social Media-Managerin und ausgebildete Personal-Trainerin. Also läuft der Model-Job „nebenbei“?

Ich arbeite als Social Media Managerin bei der RSG Group, das hat nichts mit Miss Germany zu tun. Ich liebe meinen aktuellen Job und meine Nebentätigkeiten, wie das Modeln oder Moderieren. Sollte ich „ Miss Germany“ werden, werde ich sehen, was sich Neues ergibt.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Ich würde gern mal wieder ein Festival im Sommer erleben. Ich liebe das Musik-Festival am Berliner Olympiastadion „ Lollapalooza“, genauso wie das Helene-Beach-Festival in Frankfurt/Oder. Und ich würde gern wieder reisen: nach Norwegen, nach Neuseeland und Hawaii. Aber nicht alles in 2021.

Und was würden Sie dem Land Brandenburg wünschen?

Ich möchte als Brandenburgerin helfen, mein Bundesland als attraktive Region zu gestalten und noch interessanter zu machen. Brandenburg ist nicht langweilig. Brandenburg bietet so viele Möglichkeiten. Ich lebe gerne hier und das werde ich bei jeder Gelegenheit als „Miss Brandenburg“ vertreten.

Ein großer Tag wird für Sie der 27. Februar – das Finale der Miss-Germany-Wahl im Europapark in Rust. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Erstmal fit halten. Anfang Februar reisen die 16 Finalistinnen bereits nach Rust zu einem Miss-Germany-Personality-Camp. Dort wird es noch mal Workshops und Foto-Shootings geben. Ich hoffe, dass man die Entscheidung am 27. Februar live im Netz verfolgen kann. Vielleicht dürfen ja auch schon wieder Zuschauer vor Ort dabei sein.

Von Jens Wegener