Im letzten Oktober startete sie mit der Ambition „Miss Brandenburg“ zu werden. Samstag Abend stand sie als ebendiese im Finale der Miss Germany Wahl im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg).

Bereits in der ersten Wahlrunde für die top acht, der insgesamt 16 Teilnehmerinnen, musste sie sich dabei im direkten Vergleich der Miss Baden-Württemberg, Weihua Wang geschlagen geben, die gewissermaßen ein Heimspiel hatte. Als fast Einzige der Finalistinnen, stellte sich die „waschechte Brandenburgerin“ aus Nauen mit dem heimischen Dialekt auf der Bühne vor.

Doch trotz des Ausscheidens ist die Show für sie noch nicht vorbei. Die ausgeschiedenen Kandidatinnen verschwinden nicht etwa hinter der Bühne, sondern nehmen in der sogenannten „Support-Her-Lounge“ also der „Unterstütz-Sie-Lounge“, am Rand der Bühne Platz. Von dort aus können sie die noch im Wettbewerb befindlichen Kandidatinnen unterstützen.

Die „Miss Germany 2021“ darf unter anderem eine spezielle Ausgabe des bekannten Frauenmagazins Cosmopolitan als Co-Chefredakteurin mitgestalten.

Von Max Braun