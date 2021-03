Nauen

Endlich wieder zu Hause! Julia Laura Wolf ist nach zwei ereignisreichen Wochen wieder in Nauen gelandet. Hinter ihr liegt eine aufregende und schöne Zeit, über die sie gern erzählt.

Am Samstag fand das große Finale der Miss-Germany-Wahl im Europapark in Rust statt. Die 16 schönsten Frauen aus Deutschland trafen sich für diesen besonderen Anlass. Für das Bundesland Brandenburg trat die 27-jährige Julia Laura Wolf an. Gewonnen hat am Ende Anja Kallenbach aus Thüringen, für die sich Julia Laura Wolf sehr gefreut hat. Sie zählte zu ihrer ersten Bezugsperson im Camp.

Die Miss Brandenburg ist wieder in Nauen

Nun ist Julia Laura Wolf wieder in ihrer Heimatstadt angekommen. Sie hat sich am meisten auf ihre Familie und ihren Kater gefreut, die das große Finale aufgrund der gegenwärtigen Pandemie nicht vor Ort mitverfolgen konnten. Stattdessen fieberten sie mit ihrer Julia Laura Wolf vor dem Laptop über einen Video-Streamingdienst mit. „Vor dem Finale hat mir meine Familie ein süßes Video geschickt und mich darin angefeuert“, erzählt die 27-Jährige. Sie war so sehr von dem emotionalen Video gerührt, dass sogar die ein oder andere Freudenträne lief.

Julia Laura Wolf strahlte auf der Bühne und genoss das Finale sichtlich. Quelle: Fabian Kirchner

Die Nauenerin ging sodann selbstbewusst und gestärkt in das Finale der Miss-Germany-Wahl 2021. Sie genoss die große Show sichtlich. „Mein persönliches Ziel habe ich erreicht. Ich bin Miss Brandenburg. Alles was danach noch kam, war nur die Sahne auf der Kirsche“, erzählt die Kandidatin.

Der Wettbewerb war eine tolle Erfahrung

Julia Laura Wolf ist sehr froh über ihre Teilnahme an dem Wettbewerb und bereut sie keineswegs. „Es war mit die geilste Zeit in meinem Leben. Ich habe so viele Erfahrungen sammeln können. Das ist einmalig“, schwärmt die Brandenburgerin.

In dem zweiwöchigen Camp, das vor dem großen Finale stattfand, standen Fotoshootings und Workshops auf dem vielseitigen Programm. „Ich bin so dankbar für die vielen Möglichkeiten, die wir geboten bekommen haben. Wir durften mit großen Partnern, wie Tamaris und C&A produzieren. Zusätzlich haben wir eine Menge bekannter Menschen getroffen und mit ihnen zusammen gearbeitet“, erzählt Julia Laura Wolf.

Julia Laura Wolf hatte in dem zweiwöchigen Camp viele Fotoshootings. Quelle: Fabian Kirchner

15 Mitstreiterinnen

Die Zeit wird ihr in guter Erinnerung bleiben, so viel ist sicher. Das liegt auch an ihren Mitstreiterinnen. „Ich habe 15 neue Freundinnen gefunden. Zwar sind wir alle von Grund auf verschieden, dennoch gab es kein einziges Mal Zickenkrieg in dem zweiwöchigen Camp“, berichtet Miss Brandenburg schmunzelnd. Die unterschiedlichen Kandidatinnen stehen auch nach dem großen Finale in engem Kontakt und telefonieren häufig. Derzeit planen sie ihre weiteren Schritte gemeinsam und wollen sich schon bald in der großen Gruppe wieder treffen.

Das Handy von Julia Laura Wolf „explodierte“ nach der finalen Show nahezu, wie sie selbst sagt. „Viele haben das Finale im Internet verfolgt. Es waren viel mehr als ich gedacht habe. Bei manchen wusste ich gar nicht, dass sie sich überhaupt für mich interessieren“, sagt die Nauenerin. Dankbar ist sie allemal und weiß die Unterstützung zu schätzen. Zudem freut sie sich über den Zuwachs ihrer weiblichen Verfolger auf der Sozialen Netzwerk-Plattform „Instagram“. Sie möchte diese Chance nutzen, um ihre Mitmenschen zu inspirieren und mit ihnen Erfahrungen zu teilen.

Bei den Proben für das Finale hatten die Kandidatinnen sehr viel Spaß. Quelle: Fabian Kirchner

Konzeptänderung des Wettbewerbes

In diesem Jahr ging der Wettbewerb mit einer Änderung im Konzept an den Start. Neben der Schönheit der Kandidatinnen kam mehr die Persönlichkeit zum Vorschein. Julia Laura Wolf rät neuen Anwärterinnen daher: „von Anfang bis Ende authentisch zu bleiben. Die Jury merkt, wenn man sich verstellt.“ Der Fokus solle nicht auf dem Sieg liegen. Viel mehr ginge es um das Sammeln von Erfahrungen.

Die Miss Brandenburg war an den Wettbewerb mit der Intention gegangen, etwas für sich selbst zu machen. Die Nauenerin fordert sich gerne selbst und stellt sich neuen Herausforderungen. Aus diesem Grund plant sie ihre Doktorarbeit in diesem Jahr anzugehen. Doch jetzt geht es für sie erst einmal wieder zurück in die Arbeitswelt als „Social Media Managerin“. „Ich war fast einen Monat nicht da, auf mich wartet so einiges“, erzählt die 27-Jährige. Der Alltag hat sie wieder.

Von Viktoria Kratz