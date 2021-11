Nur einen Rathaussturm in abgespeckter Form wird es am 11.11. in den Karnevalshochburgen im Osthavelland geben können. Beispielsweise ist in Nauen ein kleiner Fahrzeugkorso geplant. Ein Schlüsselübergabe soll es aber auch geben, ebenso wie in Friesack und Falkensee. In Pessin passiert dies erst am Wochenende.