Nauen

Für eine Katzenmutti mit fünf Jungen, die am 29. September auf dem landwirtschaftlichen Weg parallel zur Ketziner Straße, in der Nähe der B 5 in Nauen in einem mit warmen Decken ausgelegten verschlossenen Katzenkorb ausgesetzt worden waren, wird ein neues Zuhauses gesucht.

Die Jungen sind erst wenige Tage alt

Wie das Ordnungsamt Nauen informiert, sind die Kätzchen erst ein paar Tage alt. Es handelt sich bei der Katzenmutter um ein überwiegend weißes Tier mit einigen schwarzen Flecken. Sie ist sehr zutraulich und lieb.

Die Katze mit den Babys befindet sich derzeit in der Obhut der Stadt Nauen. Wer die Katze kennt oder Angaben zum Besitzer machen kann, sollte sich beim Nauener Ordnungsamt melden unter der Telefonnummer 03321/40 83 16.

Von Jens Wegener