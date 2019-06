Ketzin/Ribbeck

Lebhafter Beifall war für die Schüler der Ketziner Fontane-Oberschule der redlich verdiente Lohn für die Aufführungen von Fontanes „Irrungen, Wirrungen“ am Freitag auf dem zur romantischen Spielstätte umfunktionierten Schulhof und am Sonntag mit der traumhaften Kulisse auf der Treppe am Schloss Ribbeck.

Ketziner Schüler der Fontaneschule bei der Aufführung auf dem Schulhof. Quelle: Wolfgang Balzer

18 Monate hatten sie sich darauf vorbereitet und in den letzten Wochen der intensivsten Probenzeit noch ihre Prüfungen abzulegen, den kurzfristigen Weggang eines Darstellers hinzunehmen und das genau zur Generalprobe beginnende Unwetter zu verkraften.

Offizier und Schneidermamsell

Trotz allem ließen die 17 Schülerinnen und Schüler des Deutsch B-Kurses der Abschlussklasse 10/1 sehr zum Vergnügen der etwa 120 Zuschauer schon bei der Premiere ihrer Spielfreude zunehmend freien Lauf, als sie von der zaghaften Entstehung der eigentlich nicht standesgemäßen Liebe zwischen dem Baron und Offizier Botho von Rienäcker und der kleinbürgerlichen Schneidermamsell Magdalene erzählten.

Spielen mit Macken

Beeindruckend, wie sich alle spielerisch mit ihren Romanfiguren identifizierten, die kleinen Macken der Adligen mit sichtlichem Spaß ebenso ausspielten wie die gefühlvolle Zuneigung von Lene und Botho, die ihre Standesgrenzen schließlich nicht überwinden können und auch nicht überwinden wollen.

Alles das in den entsprechenden Szenen mit zur Heiterkeit animierender Ironie, die die Zuschauer immer wieder mit Beifall quittierten. „Unsere Deutschlehrerin Anuschka Moritz hat uns vor anderthalb Jahren vorgeschlagen, den Roman ,Irrungen, Wirrungen’ von Theodor Fontane zu lesen und im Fontane-Jahr als Schulabschluss zu spielen. Das hatte alle begeistert“, erzählte Laura Lünenschloß als Sprecherin des Leistungskurses zur Vorgeschichte. „Wir haben dann selbst entschieden, uns ,Irrungen, Wirrungen’ als Theaterstück in der Arbeitsgemeinschaft und in einigen zusätzlichen Deutschstunden zu erarbeiten und freuen uns auf die Aufführungen“, hatte Schulsprecher und Mitwirkender Mattes Seifert vor der Aufführung betont.

In der Vorbereitungszeit konnte auch Frank Wasser, Geschäftsführer des Schlosses Ribbeck, für die Idee der Ketziner Fontane-Schüler begeistert werden und war am Sonntag sehr angetan von der Leistung der Schüler.

Aufführung vor Schloss Ribbeck

Eine weitere Zusammenarbeit ist denkbar, wie Anuschka Moritz sagte. Sie hatte die Dramaturgie und die Gesamtleitung übernommen und wusste offensichtlich die Schüler für den Fontane-Text zu begeistern. Allerdings musste sich das gesamte Ensemble während der Probe am Sonntagvormittag erst noch mit der Inszenierung und den Kulissen an die Gegebenheiten anpassen, denn am Schloss war zuvor nie geprobt worden. Davon war während der Aufführung nichts mehr zu merken und so hatten die mehr als 100 Zuschauer auf den Sitzmöglichkeiten, aber auch auf Picknick-Decken oder einfach auf dem Rasen sitzend ebenso viel Vergnügen wie die Zuschauer am Freitag an der gewohnten Probenstätte auf dem Schulhof.

Das Ketziner Ensemble. Quelle: Wolfgang Balzer

Außer dem Ribbecker Schloss unterstützten die Kulturstiftung Havelland und der Förderverein der Oberschule, aber auch Betriebe, Institutionen, Lehrer und Privatpersonen das Vorhaben der Schüler, sei es finanziell, mit der Übernahme organisatorischer Aufgaben oder mit dem Kulissenbau. Und damit bereits vor der Aufführung am Freitag so eine Art Schulfestatmosphäre herrschen konnte, sorgten die Schüler der Klasse 8/1 und ihre Eltern für die Versorgung mit Gegrilltem, Salaten und Getränken.

Freudentänzchen auf dem Hof

Ein spontanes Freudentänzchen der Schüler nach der Erstaufführung war beredter Ausdruck für einen gelungenen Fontaneabend, an dem sich Rektorin Ulrike Witschas bei jedem Mitwirkenden mit anerkennenden Worten und einer Rose verdientermaßen bedankte.

Von Wolfgang Balzer