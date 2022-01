Kienberg

Einer kleinen Anhöhe mit dichtem Kiefernbewuchs könnte der Ort „Kienberg“ bei Nauen seinen Namen verdanken. „Der Ortsname ,Kienberg’ oder auch ,Die Kienberge’ ist laut historischer Quellen ein Flurname“, sagt der Heimatforscher Wolfgang Johl (71) vom Heimatverein „Nauener Heimatfreunde 1990“. Auch der Kienberger Peter Schröder (70) sagt: „Unser Lehrer hat damals erzählt, dass unser Ortsname wohl von der mit Kiefern bewachsenen Anhöhe in der Nähe vom heutigen Sportplatz kommen könnte. Auf dem Kienberg waren wir Kinder früher immer rodeln.“

Peter Schröder ist Eisenbahn-Fan und hat sich im Garten eine kleine Lok samt Mini-Bahnhof gebaut. Quelle: Jeannette Hix

Peter Schröder ist hier einst bei seiner Oma aufgewachsen. Einen weiten Schulweg hatte er nicht. Denn Kienberg hatte auch eine Schule. „Die Schule wurde nach der Wende geschlossen“, sagt Kita-Leiterin Jutta Genge (61), die früher als Hortleiterin tätig war und seit 1980 im Ort wohnt. Heute ist in der ehemaligen Schule die Kita drin.

Uwe und Jana Wendland haben vielen Tieren ein Zuhause gegeben. Das Paar engagiert sich im Förderverein der Feuerwehr und kämpft für dessen Erhalt. Quelle: Jeannette Hix

Damals hatte Kienberg auch noch einen Konsum, eine Post, Sparkassen-Filiale, einen Arztraum und eine Gaststätte. Auf einem Bierdeckel soll der Bürgermeister einst beschlossen haben, dass die Gaststätte noch gut einen Saal vertragen könnte. „Der wurde dann auch gebaut“, sagt Jana Wendland (60). „Zwei Jahrzehnte haben wir da die tollsten Lumpenbälle mit selbst geschneiderten Klamotten gestartet. Wie man so schön sagt, haben wir da die Kuh fliegen lassen“, sagt die gelernte Zootechnikerin. Lange schon ist die ehemalige Gaststätte nun Wohnhaus in privater Hand.

Kita-Leiterin Jutta Genge lebt seit 1980 in Kienberg. Sie hofft, dass 2022 Geld fließt, um das undicht gewordene Dorfgemeinschaftshaus zu sanieren. Quelle: Jeannette Hix

Bis Mitte der 1960er Jahre hatte Kienberg noch einen Bahnhof. „1967 wurde der Personenverkehr eingestellt und 1985 der Güterverkehr“, sagt Peter Schröder, der 47 Jahre bei der Bahn unter anderem als Werksleiter gearbeitet hat und ein Riesen-Eisenbahn-Fan ist. In seinem Garten hat er sogar eine selbst gebaute Mini-Lok samt Mini-Bahnhof. Eine Schranke ersetzt zum Teil den Gartenzaun.

Solweig Hindenberg engagiert sich im Feuerwehr-Verein, für die Senioren und mehr Baumpflanzungen. Quelle: Jeannette Hix

In Kienberg sind auch die Kicker aktiv: Kienberger SV 1924 heißt der Verein. Fußballfans drücken in der Nordkurve die Daumen. Es gibt auch einen Schützenverein im Ort und den im April 2016 gegründeten Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr mit 20 Mitgliedern wie Jana Wendland und Solweig Hindenberg (57). Die Kienberger sind in großer Sorge. „Unserer freiwilligen Feuerwehr im Ort droht das Aus. Aber wir werden für den Erhalt unserer Feuerwehr kämpfen“, sagt Uwe Wendland (60), der sich seit seinem zwölften Lebensjahr in der Feuerwehr engagiert. Aus gesundheitlichen Gründen ist er kein aktives Mitglied mehr.

Neben der Feuerwehr ist der gepflegte Friedhof angelegt. Verstorbene wurden einst an der Feuerwehr aufgebahrt, ist zu erfahren. Denn Kienberg hatte bis Anfang der 60er Jahre keine Trauerhalle für Bestattungszeremonien. „Weil es im DDR-Staat schwierig war, Geld für den Bau einer Kirche zu bekommen, setzte sich unser damaliger Pfarrer dafür ein, dass wir eine Kapelle mit integrierter Trauerhalle bekamen“, sagt Peter Schröder. 1962 wurde die Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle gebaut und schon kurz darauf fanden die ersten Einsegnungen statt.

Kienberger wie Norbert Hinz (65) schätzen die Natur rund um ihren Ort – täglich dreht der 65-Jährige seine Gassirunden mit den Hunden Josy und Maily. Auch Golden Retriever Henry ist täglich mit Frauchen Susanne Seidendorf (60) auf Tour. „Ich mache die Haustür auf und bin in der Natur“, sagt sie. Täglich um 2 Uhr steht sie auf, um die MAZ in die Briefkästen der Kienberger zu stecken. Seit 2004 wohnt die Zeitungsbotin im Ort. Wie viele Leute aus der Region bemängelt auch sie, dass sich der Bus während der Ferienzeit rar macht. „Außerhalb der Ferien kommt man mit dem Bus noch gut weg zum Beispiel nach Nauen. Aber während der Ferienzeit fährt er gar nicht – leider.“

Jochen Riemer ist eines von 120 Mitgliedern der Sparte Gutenberg samt 61 Grundstücken. Quelle: Jeannette Hix

Fährt man durch Kienberg, sieht man hier und da neu gepflanzte Linden. „Und noch mehr sollen es werden, sagt Solweig Hindenberg, die sich ehrenamtlich auch mit für die betagteren Kienberger kümmert. „Sobald es Corona zulässt, wollen wir wieder gemütliche Zusammenkünfte organisieren. Die sind für den Zusammenhalt im Dorf so wichtig“, sagt Solweig Hindenberg.

Wie viele Kienberger hofft auch sie, dass die gemütlichen Treffs dann wieder im Dorfgemeinschaftshaus starten können. Durch einen Wasserschaden hat das Haus erheblich Schaden genommen. In diesem Jahr soll es saniert werden.

Wasser ist ins Dorfgemeinschaftshaus eingedrungen, weil Anträge auf neue Regenrinnen ignoriert wurden. Quelle: Jeannette Hix

Mit dem Frühlingserwachen pilgern auch wieder die 120 Mitglieder von der im Jahr 1989 gegründeten „Sparte Gutenberg“ in den Kienberger Gemeindeteil „Teufelshof“. 61 Grundstücke zählt die Sparte. Hobbygärtner wie Jochen Riemer (69) sind dort aktiv. Auch einige wenige Einfamilienhäuschen gibt es in dem Ortsteil. Aber woher könnte der gruslige Ortsname kommen? Heimatforscher Wolfgang Johl: „Dunkle, geheimnisvolle Orte haben bundesweit oft den ,Teufel’ im Namen .“ Aber dunkel ist es im Kienberger Gemeindeteil Teufelshof schon lange nicht mehr.

Von Jeannette Hix