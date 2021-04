Kienberg: Goldene Treuedienstmedaille für Feuerwehrleute

Kienberg

Es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass man freiwillig Jahrzehnte seines Privatlebens zurücksteckt und anderen Menschen in Not hilft. Für das beständige ehrenamtliche Engagement hat Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) im Beisein von Stadtwehrführer Jörg Meyer, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Ralph Bluhm (LWN) sowie dem Ortswehrführer Christian Liepe am Montagabend im Feuerwehrgerätehaus Kienberg die Medaille für Treue Dienste der Freiwilligen Feuerwehr Nauen, Einheit Kienberg, verliehen. Die goldene Treuedienstmedaille empfingen die Kameraden Burkhard Genge und Alexander Schmunk aus Kienberg.

Für den Erhalt des Standortes gekämpft

Hauptfeuerwehrmann Burkhard Genge ist seit 1980 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kienberg. Er wechselte 2016 in die Alters- und Ehrenabteilung der Einheit. Hauptlöschmeister Alexander Schmunk ist seit 1981 Mitglied in dieser Einheit. Seit 2019 engagiert sich der Kamerad Schmunk ganz besonders für den Erhalt des Standortes Kienberg. Mit Vollendung des 67. Lebensjahres wechselte er in die Alters- und Ehrenabteilung.

Auszeichnung in Kienberg. Quelle: Norbert Faltin

Bürgermeister Meger und Stadtwehrführer Meyer bedauerten gleichermaßen, dass durch die Corona-Regeln die Auszeichnungen nicht im größeren Rahmen stattfinden konnte. „Bis Ende Juni werden daher weitere Kameraden in den Ortsteilen geehrt – jeweils im kleinen, aber nicht minder anerkennenden Rahmen“, kündigte der Stadtwehrführer an.

Auszeichnung des Landes

Die Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr ist eine staatliche Auszeichnung des Landes Brandenburg, die am 15. Februar 1994 durch den Landtag von Brandenburg unter seinem damaligen Ministerpräsidenten des Landes Manfred Stolpe gestiftet wurde. Die Auszeichnung dient dabei der Würdigung langjähriger treuer Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr. Die Medaille wird an alle Feuerwehrangehörige verliehen, die ihre treuen Dienste in einer Freiwilligen Feuerwehr leisten und ohne Unterbrechung ihre Pflicht erfüllt haben. Sie wird dabei in fünf Stufen verliehen.

Von MAZonline