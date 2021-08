Kienberg

Alexander Schmunk hatte noch eine Menge vor in seinem Leben. Als Ortsvorsteher kümmerte er sich wie gewohnt um viele Dinge, berief gerade erst für Mittwoch die nächste Sitzung des Kienberger Ortsbeirates ein. Denn es gab immer etwas zu regeln für das Dorf. Doch an der Sitzung teilnehmen kann er nicht mehr. Alexander Schmunk verstarb am Montag überraschend – im Alter von 67 Jahren.

Kienberg, aber auch die Stadt Nauen, verliert damit einen Menschen, der sich zeitlebens in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hat. Er wollte etwas bewegen und hat es an vielen Stellen auch erfolgreich getan. Erst vor wenigen Wochen erhielt Schmunk die Treuemedaille in Gold für 40 Jahre in der Feuerwehr. Außerdem gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Ländlichen Wählergemeinschaft (LWN). Die Sorge um die Entwicklung der Ortsteile nach der Eingemeindung in die Stadt Nauen trieb ihn damals dabei an.

Traurig über die Nachricht

Überrascht und traurig über die Nachricht von Alexander Schmunks Tod ist auch Wolfgang Jung, der langjährige Fraktionsvorsitzende der LWN. „Das ist schon eine große Lücke, die er hinterlässt. Er wird uns fehlen.“ Jung kennt Alexander Schmunk seit vielen Jahren als jemanden, der immer voran ging. „Er hat sich nicht weggeduckt, sagte häufig: ,Ich kümmere mich darum’“, erinnert er sich an einen Menschen, der anerkannt war in der Region.

Klar hatte man sich auch mal heftig in der Sache gestritten. Aber am Ende stand ein Konsens, für den sich auch Schmunk explizit eingesetzt hat. „Er war ein wichtiges Bindeglied innerhalb der LWN, suchte immer den Ausgleich“, so Jung.

Vom Baikalsee nach Kienberg

Schmunk ist kein gebürtiger Kienberger, er zog erst im Alter von 15 Jahren mit seiner Familie in das Dorf bei Nauen. „Ich komme vom Baikalsee“, sagte er kürzlich im MAZ-Gespräch. Der Vater war Wolga-Deutscher, die Mutter Schwarzmeer-Deutsche. 1978 hat der Vater zweier Söhne dann geheiratet. Er machte seinen Meister im Bereich Landtechnik und fing 1980 in Friesack sein Ingenieurstudium an, das er 1985 abschloss.

Der Einsatz für die Gesellschaft war für ihn kein Lippenbekenntnis. Er trat 1981 in die Feuerwehr ein. Und als 1985 ein neuer Wehr-Leiter gesucht wurde, überlegte er nicht lange. „Die Stelle war neu zu besetzen. Und da kein anderer wollte, musste ich nach vorne preschen“, sagte er. Dies nicht zu tun, war für ihn keine Alternative. Alexander Schmunk sah die Dinge immer pragmatisch. Und das war auch so, als 1990 ein neuer Bürgermeister gesucht wurde.

Verantwortung übernommen

Aber auch danach übernahm er Verantwortung. Mit der Eingemeindung Kienbergs nach Nauen wurde Schmunk, der bis zum Schluss seine Baufirma leitete, Ortsvorsteher und saß zudem für die LWN in der Nauener Stadtverordnetenversammlung. Bis zum Februar 2020. Da legte er sein Mandat nieder, weil er woanders mehr gebraucht werde, wie er meinte.

Die Kienberger Feuerwehr, der er immer eng verbunden war, drohte wegen Mitgliedermangels aufgelöst zu werden. Er setzte sich in der Folge dafür ein, dass neue Mitglieder geworben werden. Noch ist das Ziel der Feuerwehrrettung nicht erreicht, Alexander Schmunk kann daran aber nun nicht mehr mitwirken.

Herber Verlust

Große Hochachtung vor der Lebensleistung von Schmunk hat auch Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN). Er erfuhr am Montagnachmittag vom Tod des langjährigen Weggefährten. „Es ist für die Stadt Nauen, aber auch für mich ein herber Verlust. Sowohl menschlich, als auch politisch. So einen engagierten Kommunalpolitiker findet man selten“, sagte er.

Schmunk ist „Schuld“ daran, dass er in die LWN eingetreten ist. Meger wollte sich bei den Wahlen 2008 als Ortsvorsteher in Berge bewerben, als Parteiloser. „Er hatte das mitbekommen und mich gefragt, ob ich nicht für die LWN antreten will“, so Meger. In der Folge gehörte Alexander Schmunk zu den Menschen, mit denen er außerhalb der Familie wohl die meiste Zeit verbracht hat, schätzt der Bürgermeister. Etwa als es 2010 darum ging, die kleinen Kitas in Kienberg oder Hertefeld zu retten, weil denen zwischenzeitlich die Kinder ausgegangen sind – was heute kaum noch vorstellbar ist.

Ein Handschlag galt etwas

Noch immer kann Meger nicht glauben, dass Alexander Schmunk nicht mehr da ist. Noch in der vergangenen Woche telefonierten sie miteinander. Meger hatte mit ihm erste Ideen durchgesprochen, wie man eine Förderung für die Sanierung des Sportlerheims in Kienberg auf den Weg bringen kann. Das sollte demnächst fortgesetzt werden.

Meger kannte Schmunk zudem als jemanden, bei dem ein Handschlag noch etwas galt, „das gibt es heute nicht mehr so häufig“. Und einen Anruf habe er bis heute nicht vergessen, wie Meger schmunzelnd sagt. Als für ihn 2008 die erste Stadtverordnetenversammlung anstand, meinte Schmunk zu ihm: „Das ist das höchste Gremium der Stadt und eine Ehre, darin zu sitzen. Zieh’ dir bloß was Ordentliches an, auf keinen Fall eine Jogginghose.“

