Nauen

Mit der Urkunde „Lebensraum Kirchturm“ und der dazugehörigen Gedenkplakette für ihre Verdienste um den Artenschutz im Land Brandenburg für die gefährdeten Vogelarten Dohlen und Turmfalken wird die Evangelische Kirchengemeinde in Nauen im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, dem 21. Juli, ab 10 Uhr ausgezeichnet.

33 Kirchgemeinden in Brandenburg schon geehrt

Nauen ist die vierte Kirchengemeinde im Osthavelland, die vom Naturschutzbund, Regionalverband Osthavelland und dem Verein Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen in dem Zusammenhang geehrt wird, im Land Brandenburg sind es 33.

Der Kirchturm in Nauen ist seit vielen Jahren erfolgreicher Brutplatz für die genannten Vogelarten. Die Dohle brütet im Osthavelland vorwiegend in hohen Kirchtürmen, wenn sie denn einen Zugang zu Brutplätzen findet. In dem Kirchturm in Nauen konnten in den letzten Jahren eine Reihe von artspezifischen Nistkästen mit Kontrollklappen ausgestattet werden und können nun ohne größere Störung auf erfolgreiche Bruten kontrolliert werden. Der Kirchturm bietet vor allem der Dohle einen ruhigen und störungsarmen Brutplatz, den sie gern annimmt.

Von Jens Wegener