Klein Behnitz

Ein wenig stolz war Pia Flemming schon, als sie am Mittwoch – genau an ihrem 18. Geburtstag – den gerade aufgestellten neuen Storchenhorst am Ortsrand von Klein Behnitz erblickte. Denn die junge Frau, die in der Groß Behnitzer Firma G & P Metallbau GmbH ihre Lehre zur Metallbauerin in der Fachrichtung Konstruktionstechnik macht, hat erheblichen Anteil daran. Sie fertigte die Horstkrone, auf der sich das Nest befindet.

„Am schwierigsten war es, die Stäbe gleichmäßig einzuschweißen“, erinnert sie sich. „Aber es ist ein schönes Gefühl, das jetzt so zu sehen“, meinte sie. G & P Metallbau sponserte letztlich auch die Krone.

Früher gab es schon mal einen Horst

Dass Klein Behnitz jetzt einen Storchenhorst hat, freut viele im Ort – auch Ortsvorsteher Marius Strauch. „Die Idee dazu war gekommen, nachdem wir im vergangenen Jahr ein Storchenpaar im Ort gesehen haben, das auf einer gekappten Linde saß. Früher gab es mal einen Horst auf einer Scheune im Ort, aber das ist lange her.“ Ende 2020 wandten sich die Klein Behnitzer an die Untere Naturschutzbehörde, die den Kontakt zur osthavelländischen Nabu-Storchenverantwortlichen Claudia Jörg herstellte.

Und die ist des Lobes voll: „Es ist toll, mit welchem Affenzahn das Projekt umgesetzt wurde“, sagte sie. „Das habe ich so noch nie erlebt. Praktisch hat das ganze Dorf mitgeholfen.“ Das erste Treffen mit den Beteiligten war am 20. Februar, am 13. März dann erfolgten schon die letzten Flechtarbeiten am Nest, und nun – am 31. März – wurde der Mast samt Horst von der Firma Edis aufgestellt. „Wir mussten uns auch sputen, bis Ende März sollte es unbedingt stehen“, sagte Sara Cleinow, die stellvertretende Ortsvorsteherin.

Ein kleines Experiment

Errichtet wurde der Horst auf einer extensiv bewirtschafteten Wiese in der Nähe von Pferdeweiden – unweit des Klein Behnitzer Sees. „Wir machen hier ein kleines Experiment“, sagte Claudia Jörg. So wurde neben dem Mast mit der neuen Storchenbehausung ein zweiter als Ansitz aufgestellt, auf dem sich die Alt-Störche während der Brut auch mal ausruhen beziehungsweise dorthin ausweichen können, wenn es im Nest mit der Zeit zu eng wird. Nun hofft die Storchenbeauftragte, dass der Horst auch angenommen wird. Denn im Nachbarort Groß Behnitz gibt es gleich zwei Nester, aber dort sind nur selten Storchenbesuche registriert worden.

„Wir hätten gern den Horst an der Feuerwehr und am Dorfgemeinschaftshaus und damit näher am Dorf gehabt. Aber da es dort auch immer mal Feiern gibt, wäre es für die Störche zu laut geworden“, sagt Marius Strauch. Er weist darauf hin, dass rund zehn Leute mitgeholfen haben, das Projekt so schnell umzusetzen.

Edis stellte den Mast auf

So hat nicht nur die Metallbau-Firma die Horstkrone spendiert. Landwirt Henning Jung sponserte einen der Masten, und die Firma Wernicke Transporte aus Nauen transportierte den anderen Mast von Schönwalde-Glien nach Klein Behnitz. Zuvor hatte die Stadt Nauen den Kontakt zur Grundstückseigentümerin hergestellt und mit dafür gesorgt, dass der Horst an der Stelle stehen kann.

Letztlich erklärte sich die Firma Edis bereit, die beiden Masten aufzustellen. „Die Edis fühlt sich als regionaler Energienetzbetreiber dem Arten- und Umweltschutz in besonderem Maße verbunden. So kam ich dem Wunsch des Ortsbeirates als Unterstützer für ein neues Storchennest gerne nach“, sagte Lars Klemmer von der Edis. Seit 2014 wurden im gesamten Edis-Netzgebiet insgesamt 188 Nisthilfen aufgestellt, davon 82 im Land Brandenburg.

Domizil auch für Dohlen und Falken

Aber nicht nur den Störchen wird ein neues Domizil angeboten. Auch der Wohnungsmarkt für Dohlen, Turmfalken, Stare und Rotschwänze hat sich verbessert. Dafür sorgte Konrad Bauer vom Nabu gemeinsam mit zwei Mitstreitern. So hängen jetzt am Ansitz-Mast mehrere Nistkästen, die zum Brüten einladen. „Das ist nach Börnicke und Niebede der dritte Mast, wo wir das auf diese Weise machen. In Börnicke wurden die Nistkästen von den Dohlen gut angenommen“, sagt Bauer. Er betreut mittlerweile insgesamt 214 Nistkästen im Osthavelland.

Hierzulande sind inzwischen auch schon die ersten Störche aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt. Wie Claudia Jörg berichtet, ist beispielsweise in Lietzow ein Paar auf dem Nest, der zweite Storch kam am Montag. In Niebede traf der erste Storch am Donnerstag ein, und in der Rathausstraße in Ketzin/Havel kam der zweite Storch bereits am 16. März. .

Von Andreas Kaatz