Klein Behnitz

Wenn andere Feierabend machen, legt Bildhauer und Maler Erwin Leber aus Klein Behnitz oft erst richtig los. Er hat eine spezielle Technik entwickelt, bei der ein Dia-Projektor eine wichtige Rolle spielt. „Wenn ich in meinem Garten oder in unserer schönen Natur rund um Klein Behnitz ein schönes Motiv sehe, mache ich davon Fotos“, sagt Erwin Leber. Diese Fotos, beziehungsweise Ausschnitte davon, projiziert der 75-Jährige dann auf seine Zeichnung. Wie beim Projizieren üblich, muss es dafür dunkel sein. „Bei dieser Technik überlagern sich oft Farben über Farben. So entsteht ein vollkommen anderes, faszinierendes Farbgefühl“, sagt der Künstler begeistert. Projiziertes lässt er dann mit seiner Malkunst verschmelzen und so entstehen ganz eigenwillige, zum Teil abstrakte Kunstwerke.

In den Arbeiten von Erwin Leber fließen oft auch Naturmaterialien ein. Quelle: Jeannette Hix

In seinem Atelier auf dem Heineberg, der – wie Friedrichshof samt Forsthaus – auch zum Ortsteil Klein Behnitz gehört –, hat Erwin Leber aber auch verschiedene Cuttermesser und Tesa-Klebebänder rumzuliegen. Die braucht er für seine andere entwickelte Technik. Denn statt mit Pinsel und flüssigen Ölfarben malt Erwin Leber mit Ölpastellstiften, eine Art Ölfarbe in Stiftform. „Damit kann man prima mit den Fingern die Farben ineinanderschieben. Das ist, als wenn man mit dem Pinsel malt, aber viel weicher“, sagt der Künstler. Neben Acrylfarben fließen in seine, aus mehreren Schichten bestehenden, Collage- ähnlichen Arbeiten auch Naturmaterialien wie Rhododendron-Blätter oder Irisblüten mit ein.

Eine Landschaft spiegelt sich im See. Quelle: Jeannette Hix

Während die auf Holz gemalten Farbpassagen zum Teil harmonisch ineinanderfließen, sind andere korrekt abgeschnitten – Cuttermesser sei Dank. „Zuerst klebe ich auf die Farbschichten das Tesa-Band. Dann zeichne ich mir mit dem Bleistift die gewünschte Außenkontur der Form“, sagt Leber. Mit dem Cuttermesser schneidet er nun an der gewünschten Linie entlang. „Dann nehme ich das Tesa-Band-Innenteil weg und setze die Farbe in diesen Innenbereich.“ Wird später das restliche Klebeband abgezogen, sind die äußeren Konturen super exakt. Um die zwei Monate arbeitet er an so einem Kunstwerk. Die größten Arbeiten sind drei Meter mal zwei Meter groß.

Mal-Kunst mit Rahmen im Rahmen... Quelle: Jeannette Hix

Dass Erwin Leber Talent für’s Zeichnen und Malen hat, war schon im Gymnasium mit Hauptfach „Kunst“ klar. „Aquarell habe ich geliebt“, sagt Leber, der in Rheinland Pfalz aufgewachsen ist. Trotz des Faibles für die Malerei entschließt er sich, eine Goldschmiedelehre zu machen. „Mein älterer Bruder war Prof. für Kunsterziehung in Regensburg. Mein anderer Bruder hat Kunst unterrichtet. Die zwei waren sehr gut. Ich habe einen anderen Beruf gelernt, weil ich mich nicht mit ihnen messen lassen wollte. Vielleicht war die Berufswahl auch eine Art Antihaltung meinem Vater gegenüber. Er war Lehrer...“.

Am Projektor entstand dieses Werk. Quelle: Jeannette Hix

Doch Gold machte den Schmied nicht glücklich. „Der Beruf war mir zu kommerziell.“ Also schob der junge Erwin Leber mit 25 Jahren noch eine Lehrerausbildung nach, unterrichtete später „Kunst und Werken“ – allerdings nur zwei Jahre. Weil ihn die Malerei nie losließ, drückte er noch in Stuttgart und München an den Hochschulen für Bildende Kunst die Schulbank, studierte fünf Jahre Kunst und Bildhauerei. Sein Studium finanzierte er mit Lehrerjobs. „Nach dem Studium habe ich anfangs mit Galerien zusammengearbeitet. Aber die Zusammenarbeit war mir zu kommerziell und mir widerstrebte auch die Abhängigkeit.“ Als ihm eine Dozentenstelle in Stuttgart angeboten wurde, nahm er an. „Danach wollte ich eigentlich nach Italien, um mir dort eine Existenz aufzubauen. Doch meine damalige Freundin wollte unbedingt nach Berlin.“

30 Jahre leitete er die „Freie Akademie für Bildende Kunst Berlin“

Und statt in Italien baute sich Erwin Leber nun in Berlin eine neue Existenz auf. Gemeinsam mit einem Freund gründete er die „Freie Akademie für Bildende Kunst Berlin“. Peu à peu bauten die Freunde sie auf. „Am Ende hatten wir rund 300 Schüler und Studenten und zehn Angestellte“, sagt Erwin Leber. 30 Jahre haben die Freunde die Akademie geleitet. „Ich hatte nicht mehr so viel Zeit für meine Malerei, wie ich mir das gewünscht habe. Meine Entwicklung als Maler ging zwar weiter, aber gebremst. Das war mir zu wenig“, sagt Erwin Leber, den es gemeinsam mit seiner Frau Melissa Drier vor 24 Jahren nach Klein Behnitz zog. Die Modejournalistin aus New York hatte er einst im Rahmen eines Konzertes in seiner Kunst-Akademie kennengelernt. Über Freunde aus Päwesin war das Paar auf Klein Behnitz aufmerksam geworden.

Jetzt hofft das Ehepaar, dass Anfang Mai 2022 wieder der „Tag des offenen Ateliers“ startet und sie wieder Besuch von vielen kunstinteressierten Leuten bekommen. Danach soll im Schloss Ribbeck eine Ausstellung mit Erwin Lebers Bildern starten – so Corona will.

Infos: www.erwinleber.de

Von Jeannette Hix