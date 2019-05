Nauen

Nach Auszählung der insgesamt 27 Stimmbezirke in der Stadt Nauen konnte die Ländliche Wählergemeinschaft Nauen (LWN) bei den Wahlen für die Stadtverordnetenversammlung 23,9 Prozent (4968 Stimmen) der Stimmen verbuchen. Dahinter folgt die SPD als zweitstärkste Kraft mit 20,9 Prozent (4360 Stimmen), die somit deutliche Verluste beklagen muss. Vor fünf Jahren kam sie noch auf 33 Prozent.

AfD und Grüne erstmals dabei

An dritter Stelle liegt nach dem vorläufigen Endergebnis die CDU mit 13,8 Prozent (2879 Stimmen). Gefolgt von der der AfD mit ebenfalls 13,8 Prozent ( 2863 Stimmen). Letztere trat zum ersten Mal zur Kommunalwahl in Nauen an. Auch die Grünen holten bei ihrer Premiere 6,6 Prozent und die Linke konnte 9,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.

Die Wählergruppe Bauern hat ebenfalls Einbußen und bekam nur 4,3 Prozent der Stimmen, während die FDP auf 2,7 Prozent kommt. Die neue Listenvereinigung vereinigt 4,5 Prozent der Stimmen auf sich.

Die Wahlbeteiligung lag bei 46,7 Prozent.

Zusammensetzung der Ortsbeiräte

Für die Zusammensetzung des Ortsbeirates Berge stimmten am Sonntag 252 Wähler ab. Die LWN erhielt 100 Prozent der Stimmen.

In Bergerdamm stimmten 201 Wähler ab. auch hier erhält die Ländliche Wählergemeinschaft 100 Prozent der Stimmen.

405 Wähler stimmten über den Ortsbeirat Börnicke ab. Die meisten Stimmen erhielt die Lwn mit 83,5 Prozent, gefolgt von der CDU mit 16,5 Prozent.

In Groß Behnitz stimmten 35,9 Prozent der Wähler für die Einzelbewerberin Angelika Zöllner, gefolgt von der LWN (31,1 Prozent) und Rudi Börner (22 Prozent). Die CDU erhielt 11 Prozent der Stimmen.

In Kienberg stimmten 237 über den Ortsbeirat ab. Die LWN erhielt 100 Prozent der Stimmen.

In Klein Behnitz erreichte die FW Platz eins mit 84,1 Prozent, gefolgt von der der LWN mit 15,9 Prozent.

139 Wähler stimmten in Lietzow über die Zusammensetzung des Ortsbeirates ab. 52,6 Prozent der Stimmen entfielen auf die Bauern, 47,4 Prozent stimmten für die LWN.

Stärkste Kraft wurde die LWN auch in Markee mit 69,3 Prozent. 18 Prozent stimmten für die CDU, gefolgt von der SPD mit 12,7 Prozent.

40 Wähler stimmten in Neukammer ab. Hier erhielt die LWN 100 Prozent der Stimmen.

Mit 74,3 Prozent liegt die LWN in Ribbeck auf Platz eins. 25,7 Prozent der Stimmen entfielen auf den Einzelbewerber Arndt Hermann.

In Schwanebeck stimmten 64,2 Prozent für die LWN und 35,8 Prozent für den Einzelbewerber Martin Wieler.

Bei der Wahl für den Ortsbeirat Tietzow stimmten 53 Prozent für die LWN, 29,3 Prozent für Christoph Paschen und 17,7 Prozent für Janine Wiggert.

In Wachow stimmten 437 Wähler über den neuen Ortsbeirat ab. 100 Prozent der Stimmen konnte die LWN vereinigen.

In der Waldsiedlung gingen 69,4 Prozent der Stimmen an die BlpW und 30,6 Prozent an die LWN.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2014

Ergebnisse der letzten Kommunalwahl 2014: SPD: 33 Prozent, CDU: 13 Prozent, Die Linke: 15,1 Prozent, Wählergruppe Bauern: 5,4 Prozent, NPD: 3,4 Prozent, Ländliche Wählergemeinschaft Nauen: 21,4 Prozent, Frischer Wind für Nauen und Ortsteile/ Piratenpartei: 8,7 Prozent.

So haben die Nauener auf Kreisebene abgestimmt

Auch die Nauener haben am Sonntag ihre Stimmen für die Wahl des Kreistages abgegeben. Mit einem kleinen Abstand erreichte die SPD mit 4164 Stimmen (20,1 Prozent) das beste Ergebnis. Die LWN schafften es mit 18,8 Prozent (3892 Stimmen) auf Platz 2. Die CDU bekam 3108 Stimmen (150 Prozent) gefolgt von der AfD mit ebenfalls 15,0 Prozent (3104 Stimmen). Linke und Grüne erreichten 7,7 Prozent, Bauern 6,3 Prozent, FDP, 3,1 Prozent, BVB/Freie Wähler 1,4 Prozent, NPD 0,8 Prozent, BFF 0,2 Prozent. Die Listenvereinigung konnte 3,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.

Stimmen für Europa

Mit 21,3 Prozent (1462 Stimmen) lag die AfD bei der Europawahl in Nauen vorne, gefolgt von der SPD mit 20,4 Prozent (1401) und der CDU mit 17,3 Prozent (1187). Dahinter, mit 10,5 Prozent (719) landete die Linke auf Platz vier, knapp vor den Grünen mit 9,7 Prozent (670). Die FDP erhielt 269 Stimmen (3,9 Prozent).

Von Danilo Hafer und Andreas Kaatz