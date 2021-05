Konzentrationslager Börnicke: Gedenken hört nicht an Stadtgrenze auf

Börnicke

Eindringlich klangen die Worte von Pfarrerin Birgit Wolter über die Gedenkstelle, direkt an der Landesstraße 16 am Ortsausgang des Nauener Ortsteils Börnicke. Schwer sei das Gedenken. An die Menschen, die an diesem Ort gequält, teils gar getötet worden seien. Ein Dutzend Gäste hatte sich Montagvormittag an der Gedenkstelle des einstigen Konzentrationslagers Börnicke eingefunden, um an eben jene Inhaftierte in einem der frühesten Konzentrationslager Deutschlands zu erinnern.

Am 17. Mai 1933 war das Lager eröffnet worden. Auch wenn es nach drei Monaten bereits wieder geschlossen wurde, nach Überlieferungen maßgeblich wegen der Intervention von Anwohnern vor Ort. Insgesamt rund 500 Menschen, darunter Sozialdemokraten, Kommunisten, Pfarrer und Juden, wurden in dem Lager untergebracht, gefoltert und einige getötet. Zehn Todesopfer direkt im Lager sind überliefert, viele weitere verstarben später noch an den Folgen der Quälereien. Sie alle mussten Zwangsarbeiten verrichten. Die SS-Standarte, die das Lager beaufsichtigte, war für ihre Brutalität nicht nur in Börnicke, sondern auch darüber hinaus berüchtigt und gefürchtet.

Lager war Zeichen, dass der Holocaust nicht über Nacht kam

Gerade die frühen Lager, wie es auch das in Börnicke war, seien Zeichen dafür gewesen, „dass auch der Holocaust damals nicht über Nacht kam, sondern sich angekündigt hat“, mahnte Birgit Wolter. „Nur die Erinnerung an die Vergangenheit kann uns vor neuen Gräueltaten schützen“, sagte sie. Auch heute werde in Deutschland wieder menschenverachtendes Gedankengut verbreitet. „Dem müssen wir entschieden entgegentreten und ,nein’ sagen.“ Den Mund aufmachen, Unrecht benennen sei das Gebot der Stunde, denn, „auch Schweigen kann töten.“

Martin Gorholt bei der Gedenkveranstaltung am 17. Mai 2021 in Börnicke. Quelle: Nadine Bieneck

Mit Martin Gorholt (SPD), dem ehemaligen Chef der Brandenburger Staatskanzlei, sowie dem Landtagsabgeordneten Johannes Funke (SPD) mahnten auch Vertreter der Landespolitik, im Gedenken nicht nachzulassen. „Wir stehen am Beginn einer Epoche, in der wir ohne Zeitzeugen das Gedenken an die kaum fassbaren Gräueltaten unserer Vorfahren erinnern werden müssen“, so Funke. Initiativen wie die in Börnicke komme dabei große Bedeutung zu. Gorholt machte klar, dass die Menschen, „die hier ermordet wurden, die hier gelitten haben, Anspruch darauf haben, an sie zu erinnern und sie zu ehren“. Wichtig sei ebenso, diese Geschichte an die junge Generation weiter zu geben und ihr klar zu machen, „dass Menschenrechte nicht selbstverständlich sind, sondern immer wieder neu erkämpft werden müssen“.

Winfried Paetz (l.) und Reinhold Kwauka aus Börnicke gedachten der Lagerinsassen. Quelle: Nadine Bieneck

Ortsbeiratsmitglied Robert Pritzkow (30, LWN+B) trieb in den vergangenen zwei Jahren die Erinnerung an das einstige Lager maßgeblich voran. Besonders freute ihn am Montag, dass mit Reinhold Kwauka und Winfried Paetz auch Bürger aus dem Ortsteil gekommen waren, um dem Gedenken beizuwohnen. Dieses sei gerade in den Jahren nach der Wende „etwas eingeschlafen. Da waren erstmal viele andere Sachen wichtig“, erinnerte sich Kwauka nachdenklich. Umso mehr freue ihn nun, „dass so ein junger Mensch wie Robert Pritzkow sich der Sache angenommen hat und die Erinnerungskultur neu belebt.“ Der in dem Lager Verstorbenen und Inhaftierten zu gedenken sei eine „Herzensangelegenheit“, pflichtete Winfried Paetz ihm bei. „Wenn ich hier stehe und mir vorstelle, wie die Inhaftierten damals hier geschlagen wurden... es ist wichtig, dass so etwas nicht in Vergessenheit gerät.“

Stadt Nauen unterstützt die Wiederbelebung der Erinnerungskultur

Dass dies nicht geschieht, unterstützt auch der Nauener Bürgermeister Manuel Meger (LWN). So werde die Stadt die Umsetzung einer ausführlichen Materialiensammlung über das Lager als wissenschaftliche Publikation mit einem Betrag von 10 000 Euro unterstützen. Zudem habe man das Nauener Goethegymnasium mit ins Boot geholt, welches zukünftig eine Arbeitsgemeinschaft umsetzt, die sich mit der Geschichte des Lagers beschäftigen soll. „Die Bereitschaft und das Interesse daran sind da“, berichtete Meger. „Das ist für uns ein ganz wichtiger Schritt.“ Der Bürgermeister betonte auch, dass „Gedenken nicht an der Stadtgrenze aufhören darf“.

Stilles Gedenken an die Opfer des frühen Konzentrationslagers in Börnicke. Quelle: Nadine Bieneck

Dazu passend war mit Sebastian Busse (CDU) der Bürgermeister der Stadt Kremmen (Oberhavel) zur Gedenkveranstaltung gekommen. Nach Überlieferungen habe man elf unbekannte KZ-Häftlinge, die beim Todesmarsch im Kremmener Ortsteil Sommerfeld ums Leben kamen, nach dem Krieg nach Börnicke umgebettet. Ob sich diese Überlieferungen bestätigen, soll nun die Aufarbeitung der Lagergeschichte zeigen. So oder so, erklärte Busse, der nur einen Steinwurf entfernt direkt hinter der Kreisgrenze wohnt: „Den Termin hier in Börnicke habe ich sehr gern in meinen Kalender eingetragen. Wir müssen erinnern. Das ist so wichtig, vor allem für unsere Kinder.“

500 Rosen, Kränze und Kerzen – so wurde am 17. Mai 2021 der Opfer des frühen Konzentrationslagers Börnicke gedacht. Quelle: Nadine Bieneck

Gemeinsam zündeten die Bürgermeister schließlich Kerzen an, die in einem Meer aus 500 Rosenblüten aufgestellt wurden – für jeden Häftling eine.

Von Nadine Bieneck