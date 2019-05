Berlin

Helga Lässig widmet sich einer seltenen Kunst: der Seidenfaden-Grafik. Ihre Utensilien sind überschaubar: eine Zigarrenkiste mit Röllchen voller Nähseide in allen Farben, etwas Klebefolie, eine Nagelschere und ein stumpfes Messer.

Das ist alles. Kein Wunder, dass sie auf ein umfangreiches Atelier verzichtet. Sie ist Mitglied im Arbeitskreis Spandauer Künstler. Dort leiht sie sich kurzer Hand das Atelier eines Künstlerkollegen und führt ihre feine Arbeit vor.

Zur Galerie Auf das Detail kommt es an: Mit sehr viel Fingerspitzengefühl verwandelt Helga Lässig verschiedene Materialien in kleine Kunstwerke.

Vor Helga Lässig steht ein Kästchen mit den bunten Garnrollen aus Pappe von Gütermann, MEZ, Halma-Seide oder Amanda. Wer eine Oma hat, die selbst schneidert, kennt diese schimmernden Docken. Heute ist das kostbare Garn aus Seide so gut wie verschwunden und durch Plastikröhrchen mit Polyesterfäden ersetzt.

„Meine Technik funktioniert nur mit reiner Seide“, sagt sie. In der Tat ist der tiefe Glanz der Seide besonders schön. Irgendwann ist der Vorrat an Nähseide erschöpft, dann wird es diese Kunst nicht mehr geben. Aber Helga Lässig hat vorgesorgt. Bei ihr zu Hause stapeln sich die Container. „Ich habe meine Quellen und bekomme auch sehr viel geschenkt, von Söhnen und Töchtern deren verstorbene Mütter genäht haben.“

Faden um Faden

Sorgfältig legt sie Faden um Faden in eine zuvor fixierte Kontur. Jede Ecke wird mit dem stumpfen Skalpell auf die Folie gepresst. Wenn sich die Legerichtung des Fadens verändert, wird das Licht anders reflektiert, das macht den Reiz der Arbeiten aus.

Ist eine Zelle ausgefüllt, kommt die Nagelschere zum Einsatz. An den Rändern werden die abgeschnittenen Fäden sichtbar. Das bedeutet, im Bild selbst muss der Faden die entsprechende Länge haben. Und wenn eine Farbe nicht ausreicht? „Das ist richtig blöd. Dann kann ich so eine Arbeit wegwerfen.“

Mit Passepartout und Rahmen

Aufrebbeln wie beim Stricken geht nicht. Mit Passepartout und Rahmen versehen, bietet Helga Lässig ihre Seidenfadengrafiken auf den einschlägigen Kunstmärkten in der Umgebung von Berlin und im Havelland an.

„Zu Hause entstehen meine Bilder am Schreibtisch. Dazu höre ich Radio Eins. Das ist für mich der beste Sender. Da gibt es keine Schlager, das finde ich wichtig“, erzählt sie.

Lesen Sie mehr über die Künstlergruppe und ihr Jahresprogramm 2019

Lässt man den Begriff „ Seidenfadengrafik“ von Google suchen, zeigt die Maschine fast nur Beiträge über die gelernte Reprofotografin Helga Lässig. Sie hat Bilder in dieser Technik 1982 kennengelernt. Damals arbeitete sie in der Werbung. Eines Tages brachte die Tochter eines Künstlers Seidengrafiken in Helga Lässigs Studio damals noch in Ostberlin, sie war sofort begeistert.

Arbeitskreis Spandauer Künstler Hinter dem Kürzel ASK steckt eine Gruppe von bildenden Künstlern und Autoren. Sie ist seit 1978 in Spandau aktiv. Die Palette der Arbeiten reicht von Öl- und Acrylbildern, Aquarellen, Pastellen und Fotografien über Malerei auf Seide, Collagen, Seidenfadengrafik, Radierungen und Unikatspiegeln bis zu Veröffentlichungen der Autorengruppe. Zu finden ist die Gruppe nahe der Stadtgrenze zum Havelland in der Heerstraße 529 in 13593 Berlin. Mehr über die Gruppe steht im Internet unter www.ask-galerie-berlin.de

Anleitungen zur geheimnisvollen Technik suchte die zierliche Frau vergeblich. Also machte sie sich selbst ans Werk und entwickelte autodidaktisch ihre eigene Vorgehensweise. Dazu klebt sie Fäden von bunter Nähseide auf eine doppelseitige Klebefolie. Für komplizierte Bilder fertigt Helga Lässig eine Entwurfszeichnung an.

Gern arbeitet sie mit abstrakten grafischen Forn. Aus einer Basis entwickelt sich etwas Pflanzenähnliches, schlängelt sich vor dem Hintergrund in eine Art Blüte. Dabei ist der oft einfarbige Grund des Bildes genauso wichtig für die Gestaltung wie das Motiv. Denn die Seidenfäden reflektieren das Licht verschieden intensiv. So entsteht ein lebendiges Spiel, das an Licht und Schatten erinnert.

Ginkgo-Blätter und Klatschmohn

Nicht nur aus Seidenfäden besteht Helga Lässigs Kunst. Ginkgo-Blätter oder roten Klatschmohn presst sie in dicken Büchern. Um die Blätter herum schwingen sich die Garnfäden, umkreisen sie, so dass sich ein spannendes Bild aus Naturmaterialien ergibt.

Lesen Sie mehr über die Künstlergruppe und Hella Zarski

In Teneriffa fand sie seltsame helle Kapseln und Rinden. Die Künstlerin hat alles zu einem ihrer größeren Werke verarbeitet. Es misst Din A 4, also ein normaler Bogen Kopierpapier. „Das hängt bei meinen Kinder“, sagt Helga Lässig und stolz schwingt in ihrer Stimme mit. Ihre zwölfjährige Urenkelin hat sich auch schon in der Seidenfadengrafik versucht.

Das macht viel Spaß

Für die Arbeit nach Entwurf ist große Konzentration nötig und das macht Helga Lässig Spaß. Für ein10 mal 10 Zentimeter großes Bild benötigt sie, routiniert wie sie ist, etwa vier Stunden.

In dicken Mappen hat sie ihre Bilder archiviert. Coole Porträts von Zwanziger-Jahre-Frauen erinnern an Lisa Minelli in dem Film „Cabaret“. Die Bilder haben keinen Titel aber Nummern. „Über 800 Seidenfadengrafiken habe ich schon gelegt“, sagt Helga Lässig.

Elegantes Japanpapier

Das winzigste ist eine Glückwunsch-Karte auf elegantem Japanpapier mit zwei daumennagelgroßen schwarzen Katzen und einem noch kleineren Herz. Das muss eine echte Herausforderung gewesen sein.

Wenn sie auf einem Kunstmarkt ihre Werke anbietet, führt sie grundsätzlich die Technik vor. Die Besucher interessieren sich dafür, hat sie festgestellt. Dann würdigen die Zuschauer ihre penible Arbeit noch mehr.

Von Judith Meisner