Groß Behnitz

Konzerte, Künstler, Workshops wie zum Thema „Malen und Zeichnen“ oder Kurse wie zur „Lithographie“ – das und mehr startet auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz. Viele Künstler und Musiker hat die Designerin und Unternehmerin Senta Siller aus Nauen organisiert. Denn Senta Siller hat eine große Schwäche für die Kultur.

Sie und ihr Mann, Prof. Dr. Norbert Pintsch, hatten vor zwölf Jahren die Idee, den Verein „Cultura Nauen“ zu gründen. „Wir wollten damals die Kultur in der Region fördern“, sagt Sena Siller, die sich im Verein ehrenamtlich mit Herzblut engagiert ohne Mitglied zu sein. Ziel des Vereins sei auch gewesen, für Leute aus der Region einen Ort zu schaffen, wo man sich austauschen und kreativ sein kann.

Immer montags, 15 Uhr, startet in Nauen der Handarbeitskurs

So gibt es neben den Workshops im Gut jetzt auch wieder regelmäßige Treffen im Familien- und Generationenzentrum in Nauen, in dem sich Frauen montags, 15 Uhr, treffen, um gemeinsam Handarbeiten zu werkeln – nette Unterhaltungen und Austausch über dies und das inklusive.

„Der Workshop ,Mode, Schnitt und Schneidern’ wurde von Groß Behnitz nach Potsdam verlegt, damit die Dozentinnen Frau Rüdiger und Frau Jansen nicht zu lange Anfahrtswege haben“, sagt Senta Siller. Einst hatte sie bei der Stiftung des öffentlichen Rechts alias „Lette Verein Berlin“ junge Leute im Rahmen der Berufsausbildung für Fotografie, Grafikdesign und Modedesign unterrichtet. Vor Jahren hatte sie dort auch Landgut-Betreiber Michael Stober kennengelernt, der dort ein Fotografie-Studium absolviert hatte.

Senta Siller unterstützt auch Frauen im Ausland

Unter ihren Studenten vom Lette-Verein war auch ein junger Mann aus Pakistan. „Wenn Sie mal Lust haben, nach Pakistan zu reisen, dann zeige ich Ihnen meinen Heimatort“, soll der junge Mann damals gesagt haben. Und Senta Siller nahm das Angebot an. „Ich war damals über die Armut in dem kleinen Dorf geschockt“, erinnert sie sich. Doch die studierte Grafikdesignerin, die in der Kunstwissenschaft promoviert hat, hatte eine Idee. So wie heute die Frauen aus Groß Behnitz und Umgebung bei den Workshops und Handarbeitskursen, brachte sie vor rund 30 Jahren Frauen aus dem kleinen Dorf in Pakistan zusammen.

„Die Idee war aber eine andere. Ich dachte mir, dass die Frauen aus Pakistan als Souvenirs für Touris Puppen in den typischen Trachten selbst herstellen und schließlich verkaufen könnten“, sagt Senta Siller. Hochwertig und in deutscher Qualität sollten die Puppen sein. „Die pakistanischen Frauen können wunderbar sticken und stricken und haben mindestens acht verschiedene Techniken drauf“, sagt Senta Siller, die inzwischen auch eng mit der deutschen Gesellschaft zur Förderung der Kultur zusammenarbeitet.

Puppen in Pakistan, Kolumbien, Kamerun – Frauen werkeln sie vor Ort

Inzwischen sei das pakistanische Dörfchen regelrecht aufgeblüht: Es beliefert sechs Geschäfte im Land, in denen es die Puppen zu kaufen gibt. Durch die Einnahmen seien auch eine Schule für Jungen, eine für Mädchen entstanden sowie eine gesicherte Strom- und Gesundheitsversorgung. Und alles wegen der Puppen....

Das „Puppenvorhaben“ unter Senta Sillas Anleitung wurde nicht nur ein voller Erfolg und brachte ihr mehrere Preise wie das Bundesverdienstkreuz ein. Ihr initiiertes Projekt machte vor allem auch Schule. Auch in Kamerun und Kolumbien leitete Senta Siller später Frauen an, Puppen samt genähten Trachten der jeweiligen Länder selbst herzustellen und zu verkaufen. Inzwischen sollen die Puppen weltweit verkauft werden - sowohl in dem jeweiligen Land als auch bei den jeweiligen Botschaften. Auch Museen wie in Zürich, Leipzig, Wien, Köln, Stuttgart und Berlin würden die Puppen inzwischen ausstellen.

Workshops in Groß Behnitz an historischen Maschinen

Sogar einen Herrn Borsig und eine Frau Borsig gibt es im Outfit von 1866 – unter Anleitung von Senta Siller waren sie einst im „Verein Cultura“ entworfen und gewerkelt worden. Mit ihren Puppen bringt Senta Siller den Namen Groß Behnitz in die weite Welt und hat über ihr Puppen-Projekt schon Vorträge in Grönland, Lettland und Island gehalten.

Für die Arbeiten aus den Lithografie-Workshops, bei denen die Teilnehmenden mit einer über hundert Jahre alten originalen Maschine farbige Drucke gespiegelt auf spezielle Steinvorlagen aufbringen, hat Senta Siller auch schon eine Idee. „Vielleicht könnte man den einen oder anderen Steindruck oder andere Arbeiten aus den Workshops in einem Hotelladen im Landgut verkaufen. So könnte man auch prima vermitteln, was auf dem Landgut alles für tolle Workshops möglich sind.“

Und was sagt Landgut-Betreiber Michael Stober dazu? „Die Idee ist toll. Wir planen auch schon einen Hofladen.“ Wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, „könnten wir ihn schon im ersten Quartal 2022 eröffnen.“

Übrigens, am Sonntag, den 14. 11. 2021, startet um 16 Uhr auf dem Landgut Groß Behnitz ein Klassikkonzert.

www.foerderverein-cultura.dewww.landgut-stober.de

Von Jeannette Hix