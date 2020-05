Havelland

Es erklingt wieder Musik in der Musikschule des Havellandes. „Am Mittwoch beginnt der Unterrichtsbetrieb wieder, wenn auch eingeschränkt“, sagt Simone Seyfarth, die Leiterin der Musik und Kunstschule des Havellandes. „Nach der neuen Verordnung des Landes Brandenburg wird der Unterricht unter Einhaltung des Hygienekonzepts ausschließlich in Form von Einzelunterricht sowie Kleingruppen bis zu fünf Schülern erteilt.“

Keine Konzerte

Das heißt aber auch: Bis zu den Sommerferien gibt es keine öffentliche und nichtöffentliche Konzerte, Prüfungen und Veranstaltungen. Auch Orchester- und Chorproben, Ensembleunterricht, Tanz, Instrumentenkarussell, Inklusionsangebote und Musikalische Früherziehung kann noch nicht wieder stattfinden.

Die Kreismusikschule in der Poststraße von Falkensee Quelle: Marlies Schnaibel

Und auch das ändert sich: Der Publikumsverkehr für Informationszwecke und Anmeldungen ist weiterhin eingestellt, die Verwaltung ist ausschließlich telefonisch und per Mail zu erreichen. Ebenso erfolgt die Kommunikation mit den Eltern und Lehrern nur auf diesem Weg.

Gastronomie in Ribbeck beginnt

Teilweise öffnen – das gilt ach für das Schloss Ribbeck. Hier geht es am Freitag wieder los. Museum, Shop und Restaurant warten dann auf die Besucher. „Das Schloss Ribbeck darf wieder seine Türen öffnen, selbstverständlich unter bestimmten hygienischen Vorschriften wie die 1,5 Meter Abstandsregelung und ausreichend Desinfektionsmittel in den Räumen“, erklärt Frank Wasser, Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH.

Museum und Shop offen

Das Museum und der Shop werden wieder zu betreten sein, aber auch das Restaurant ist an der Teilwiedereröffnung beteiligt. Denn hier wird es vorerst ausschließlich nur die Außengastronomie geben und gerade wegen den hygienischen Regelungen, auch ohne Bedienung sein. Im Biergarten wird es einen Imbiss geben, dort kann man sich auch an den Tischen setzen um ein bisschen am Schloss zu verweilen. Der Grill wird angeheizt.

Wann es wieder Veranstaltungen im Schloss oder Schlossgarten von Ribbeck gibt, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Falkenseer Museum zum Museumstag

Das Museum der Stadt Falkensee hat seit einigen Tagen wieder geöffnet. Hier können Besucher unter bestimmten Hygieneauflagen das Haus erkunden. Am Internationalen Museumstag, am Sonntag, dem 17. Mai, haben das Museum und die Galerie bei freiem Eintritt von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Museum und Galerie von Falkensee Quelle: Marlies Schnaibel

„Der Sonntag bleibt ein Tag der Museen, auch wenn es diesmal durch die Pandemie bedingt keine Veranstaltung geben wird“, sagt Gabriele Helbig, die Leiterin des Museums. Die Besucher können sich jedoch im Museum, in der Galerie und im Gertrud-Kolmar-Rosengarten informieren.

Blick in die aktuelle Ausstellung. Quelle: Foto: Museum

In der Galerie-Etage des Hauses ist die Ausstellung „lateral“ von Markus Kohn zu sehen. Er ist, gemeinsam mit Simone Elsing, Gewinner der Ausschreibung zur künstlerischen Gestaltung des Kreisverkehres Spandauer Platz in Falkensee. Die Entwürfe sind Bestandteil der Ausstellung. Die Ausstellung „lateral“ wird bis zum 7. Juni 2020 verlängert.

