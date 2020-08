Kyritz: CDU-Mitglieder nominieren Sebastian Steineke für das Bundestags-Direktmandat

Kyritz

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke ist am Mittwochabend bei der Wahlkreismitgliederversammlung im Kyritzer Hotel und Restaurant „Waldschlösschen“ zum Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 56 bestimmt worden. 45 der 50 anwesenden CDU-Mitglieder aus den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Havelland wählten Steineke. Es gab keinen Gegenkandidaten, aber fünf Gegenstimmen. Für die Nominierung hätten 26 Stimmen ausgereicht.

Mitglieder würdigen Steinekes Arbeit

Jan Redmann, CDU-Kreisvorsitzender in OPR, sagte: „Die Wahlbeteiligung und das Ergebnis zeigen, dass die Arbeit von Sebastian Steineke gewürdigt wird.“ Bis zur nächsten Bundestagswahl im September sei es aber noch ein langer Weg, der nur gemeinsam zu bewältigen sei, so Redmann. Sebastian Steineke geht zum dritten Mal in den Wahlkampf für das Direktmandat im Wahlkreis 56.

Dank an alle Mitglieder für die Unterstützung

Er sagte, dass das flächenmäßig der zweitgrößte Wahlkreis in Deutschland ist und dankte allen Ansprechpartnern vor Ort für ihre Hinweise und Hilfe in den vergangenen Jahren. „Es gibt vieles, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben“, so Steineke. Er schickte damit einen Dank an alle Mitglieder und Landtagsabgeordneten, die diesen Weg begleitet haben.

Dann nannte er ein paar Projekte, die angeschoben oder fertiggestellt werden konnten. Dazu gehören die Autobahnen 24 und 14, aber auch Projekte im Denkmalschutz und in der Kulturförderung wie die Förderung von Kirchensanierungen und der Mehrgenerationshäuser. Auch der Mobilfunk sei ein wichtiges Thema in seiner Arbeit gewesen und werde es künftig bleiben.

Jeder Wahlkampf hatte besondere Bedingungen

Für den CDU-Politiker hatte bisher jeder Wahlkampf besondere Bedingungen. Erst war es die Finanzkrise, dann die Migration und diesmal wird Corona besondere Umstände bereiten, ist er sich sicher. „Die Pandemie hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt“, so Steineke, die er gemeinsam mit den Mitgliedern angehen will. Er geht mit dem Anspruch in den Wahlkampf, erneut das Direktmandat zu holen.

Steineke ist 47 Jahre alt, Jurist, verheiratet und hat zwei Söhne. Sein politisches Engagement begann 2004 mit dem Eintritt in die CDU. Seit 2009 ist er im OPR-Kreisvorstand der CDU und seit 2015 Vize-Kreisvorsitzender. 2013 wurde er erstmals als Direktkandidat in den Bundestag gewählt. Seit Februar 2020 ist er Verbraucherschutzbeauftragter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Von Sandra Bels