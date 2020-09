Markee

Nur selten erfahren Thomas Große-Rüschkamp und sein Landgut Markee in Nauen so viel Aufmerksamkeit wie am Freitag. Wenige Tage vor dem Erntedankfest empfingen der Landwirt und seine Familie Heiner Koch, den Erzbischof von Berlin. Der knapp zweistündige Austausch kam auf Initiative von Johannes Funke, Sprecher für Agrar- und Religionspolitik der SPD-Fraktion des Landtags Brandenburg, zustande.

Erzbischof als Städter auf dem Lande

Erzbischof Koch zeigte großes Interesse an der Arbeit moderner landwirtschaftlicher Betriebe: „Dass ich von Kindheit an als Städter geprägt bin, muss ich immer wieder einräumen. Dabei kann ich die Gleichnisse Jesu von Aussaat und Ernte, von Unkraut und Weizenkorn auf dem Land viel besser nachvollziehen. Ich bekunde erneut meinen Respekt vor den Landwirten, die mir auch den Respekt vor der Natur und Gottes guter Schöpfung wieder nahebringen. Wir können säen, düngen und ernten, wir können es aber nicht selbst regnen oder gar wachsen lassen.“

Landwirt Thomas Große-Rüschkamp und Erzbischof auf dem Acker. Quelle: Jerome Müller

Landwirt Thomas Große-Rüschkamp fühlte sich sichtlich geehrt, Heiner Koch auf seinem Gut begrüßen zu können: „Neben unserer täglichen Arbeit ist es inzwischen sprichwörtlich unser täglich Brot, die moderne Landwirtschaft zu erklären.“ Da die Kirche neben der Glaubensausübung auch eine wichtige gesellschaftliche Plattform sei, gebe sie natürlich auch den Raum für offene Diskussionen zu Themen des Zeitgeschehens. „In der heutigen Zeit gehören Nachhaltigkeit im Umgang mit den natürlichen Ressourcen und eine effiziente Betriebsführung untrennbar zueinander“, betonte er.

Zwischen Handarbeit und moderner Technik

Nachdem der Bischof eigenhändig Getreide aussäte, wurde ihm die Funktionsweise moderner Sämaschinen näher gebracht. „Ich wollte deutlich machen, wie groß der technische Fortschritt mit satellitengesteuerten Traktoren und exakt arbeitenden Drillmaschinen inzwischen ist“, sagte Gastgeber Große-Rüschkamp.

Begegnung von Kirche und Landwirtschaft

Johannes Funke freute sich über die Begegnung von Kirche und Landwirtschaft im Havelland: „Die Kirche ist nach wie vor ein zentraler Ankerpunkt im ländlichen Raum. Das Treffen ist wegen der besonderen Verantwortung der Landwirte im Spannungsfeld von Ernährungssicherung und Naturerhalt ein wichtiges Signal und eine Ermutigung zum Dialog gewesen.“

Diskussion von Biogas bis Pflanzenschutz

Im Mittelpunkt der anschließenden Diskussionsrunde standen vielfältige Themen und Probleme der Landwirtschaft wie Pflanzenschutz, Tierhaltung, Biogas und der Bodenpachtmarkt.

Bauer Peter Keim, der seit 28 Jahren seinen Hof in Ribbeck betreibt, beklagte den aus seiner Sicht zu geringen Milchpreis, fand hingegen positive Worte für die Erzeugung von Biogas als „Verlängerung der Kreisläufe“.

Fehlende Akzeptanz

Nauens Bürgermeister Manuel Meger problematisierte die fehlende Akzeptanz für die Arbeit der Bauern in der breiten Gesellschaft: „Das Thema Landwirtschaft muss auch in den Großstädten präsenter werden.“

Erzbischof Koch gab sich hinsichtlich der Zukunft der Bauern zuversichtlich. So beobachte er eine Trendwende beim gesellschaftlichen Blick auf die Landwirtschaft. Er habe das Gefühl, „dass die Sympathie für die Arbeit der Landwirte zunimmt“. Insbesondere seien die Konsumenten heutzutage wählerischer.

Unterscheid zwischen Umfragewerten und Kaufverhalten

Udo Hemmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, entgegnete, dass das Verhalten an der Theke häufig noch nicht mit den Umfragen hinsichtlich der bevorzugten Produkte übereinstimme. Er unterstrich in diesem Zuge die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung zur Erhaltung hoher Standards.

Schließlich wurden Achtlosigkeit und Verschwendung im Umgang mit Lebensmitteln angemahnt. Der Respekt gegenüber landwirtschaftlicher Tätigkeit gebiete auch dahingehend eine gewisse Wertevermittlung, war sich die Runde einig.

Differenzierter Dialog

Unter den Diskussionsteilnehmern waren außerdem Detlef Wacker vom Kreisbauernverband, der Vorsitzende der Nauener Stadtverordnetenversammlung Ralph Bluhm sowie Pfarrer Johannes Neugebauer.

Nach einer regen Debatte verabschiedete sich der Erzbischof und bedankte sich für die Gastfreundschaft und den differenzierten Dialog mit den Bauern. „Wir bleiben im Gespräch“, versicherte er.

