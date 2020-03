Jubiläumsfest „30 Jahre Deutsche Einheit“

Ribbeck

Noch sind es einige Monate hin, doch die Vorbereitungen für das havelländische Fest anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Deutsche Einheit“ laufen bereits auf Hochtouren. Die Federführung für die Veranstaltung, die im Zeitraum vom 25. Bis 27. September in Ribbeck stattfinden soll, hat dabei der Landkreis Havelland.

Und dieser lud unlängst zu einer Informationsveranstaltung für die Bürger ein. „Es geht darum, dass sich die Einwohner darauf einstellen können“, sagt Ortsvorsteher Gordon Gaschler. Denn an den drei Tagen wird in ganz Ribbeck gefeiert. „ Festspielort ist das gesamte Dorf“, so Gaschler, der wie alle hofft, dass die Corona-Krise bis dahin überstanden ist.

Zwei große Bühnen

So ist unter anderem geplant, dass es zwei große Bühnen gibt. Die eine soll am Schloss aufgebaut werden, die andere im kleinen Park vor der Kulturscheune. An allen drei Tagen ist dort ein Programm geplant. Darüber hinaus soll die Straße zur Meierei auf der anderen Seite der Bundesstraße 5 eine Bummelmeile mit Buden werden. „Aber auch der Sportplatz wird einbezogen“, sagt der Ortsvorsteher.

„Es soll ein Fest für alle Generationen sein“, sagt er. So sind Konzerte an der Kulturscheune ebenso geplant wie eine Disko in der Scheune. Und auf dem großen Parkplatz am Ortsausgang in Richtung Marienhof sollen Karussells und andere Fahrgeschäfte aufgestellt werden.

Ort bleibt frei von Autos

„Die Parkplatzsituation an sich wird noch geklärt“, sagt Gordon Gaschler. Aber es werde so sein, dass genug Stellplätze für Autos zur Verfügung stehen werden, „so dass der Ort frei bleibt von Autos“.

Die Ribbecker sind derweil aufgerufen , sich an dem Fest aktiv zu beteiligen. Wer beispielsweise einen alten Trecker aus DDR-Zeiten beisteuern kann, oder wer seinen Hof zur Verfügung stellen will, kann sich beim Ortsvorsteher melden. Unter anderem werden sich auch die ortsansässigen Vereine beteiligen, wie der Kleintierzüchterverband oder der Heimatverein, ebenso der Kreisbauernverband.

Ribbecker werden einbezogen

„Grundsätzlicher Ansprechpartner zu allem, was das Fest betrifft, ist aber der Landkreis“, sagt Gordon Gaschler. Er findet es aber gut, dass die Ortsansässigen vom Landkreis bei dem Fest einbezogen werden.

Doch nicht das Jubiläumsfest zur Deutschen Einheit wird an dem Wochenende gefeiert. Auch der Frucht, für die Ribbeck bekannt ist, soll gehuldigt werden. So wird das diesjährige Birnenfest am Sonntag stattfinden.

Von Andreas Kaatz