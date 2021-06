Landpartie im Havelland: Zeitreise auf dem Richart-Hof in Nauen

Nauen

Er ist der einzige, noch erhaltene, ackerbürgerliche Vierseithof in der Nauener Altstadt: der Richart-Hof. Bereits im Jahr 1755 erbaut gehörte er einst der Ackerbürgerfamilie Richart. Diese lebte und arbeitete ab 1903 auf dem Gelände am Rande der historischen Altstadt.

Der Hof gehörte früher dem größten Bauern im Ort

„Ich kenne diesen Hof von früher, als er noch privat war. Der gehörte einem der größten Bauern im Ort“, schwelgte Hans-Joachim Speckmann am Sonnabend in Erinnerungen. „Der Hof wurde wunderbar restauriert, da steckt viel Mühe, Fleiß und sicherlich auch viel Geld drin“, ergänzt der Kremmener, der 25 Jahre lang mit Ehefrau Brigitte in Nauen lebte. Zum ersten Mal nutzte das Ehepaar am Wochenende die Möglichkeit, im Rahmen der Brandenburger Landpartie hinter die Kulissen der Landwirtschaft zu schauen und suchte sich dafür den Hof in Nauen für einen Ausflug in die alte Heimat aus.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Richart-Hof punktet nicht nur mit seiner imposanten Geschichte, sondern auch mit seiner Dauerausstellung „Vom Leben der Ackerbürger“. Altes Mobiliar und kleine landwirtschaftliche und handwerkliche Gerätschaften berichten von früheren Zeiten. Die zudem aktuell laufende Wechselausstellung „Alltag in der DDR“ weckt mit typisch eingerichteten Wohnräumen, Bildern und vielen anderen Devotionalien aus der DDR-Zeit Erinnerungen.

Impressionen der DDR Ausstellung "Alltag in der DDR" im Richart-Hof in Nauen. Quelle: Enrico Berg

Erinnerungen an den eigenen Haushalt werden wach

Viele der ausgestellten Exponate kennen die Speckmanns nur zu gut, hatten sie doch früher selbst etliche der Modelle und Gerätschaften in ihrem Haushalt stehen. „Die Wäscheschleuder wurde auf einem Brett auf die Badewanne gestellt, wenn man denn eine Wanne hatte. Und dann wurde die Wäsche geschleudert. Dabei musste man die Schleuder gut festhalten, ansonsten hüpfte sie durch die Bewegungen von der Wanne runter“, erinnerte sich Brigitte Speckmann. Als ihre Kinder noch klein gewesen seien, hätten sie sich beim Schleudern gar auf die Maschine gesetzt. Das sei stets ein Riesenspaß gewesen, da sie ordentlich durchgerüttelt worden seien, erzählte sie schmunzelnd.

Das Team vom Richart-Hof kümmerte sich liebevoll um Besucher und Gäste: Bianka Tetzel-Hein (Mitarbeiterin Kulturkreis Nauen e.V.), Danila Link-Wegener und Gerda Rassmann (beide Mitarbeiterinnen vom Kulturbüro Nauen, v.l.). Quelle: Enrico Berg

Ostalgie vom Kinderwagen bis zum Putzmittel Ata

Viele der Exponate zeigen Ausschnitte eines DDR-Haushalts. Vor der Tür steht ein Sportkinderwagen aus braunem Kunstleder, in der DDR damals gar eines der extravaganteren Modelle. In der Küche finden sich unterdessen Dinge des täglichen Gebrauchs. Von der Brotschneidemaschine mit Handkurbel, Geschirr bis hin zu Lebensmitteln – so der Kukoreis (Kurzkochreis im Kochbeutel) – und Reinigungsmitteln von Allesrein bis Ata. Die Wohnstube ist typisch ostalgisch eingerichtet. Vor der braunen Wohnwand stehen zwei Sessel und ein kleiner Tisch, auf dem gar eine Ausgabe der „Märkischen Volksstimme“ liegt. Auf einem Teewagen steht ein orangefarbenes Telefon mit Wählscheibe, für die musikalische Unterhaltung sorgt ein Stern-Rekorder R 160.

Die alte Schlafstube mit großem Bett und Holzbabywiege. Quelle: Enrico Berg

Landwirtschaft aus alten Zeiten greifbar gemacht

Großen Anklang fand im Rahmen der Landpartie auch die landwirtschaftliche Ausstellung auf dem Richart-Hof. So konnten die Besucher in eine Wohnstube lugen, in welcher der Tisch gedeckt und im alten Buffet das „gute Geschirr“ verstaut war. Direkt nebenan ging es weiter in eine Schlafstube mit großem Bett und einer Babywiege aus Holz. An anderer Stelle gab es einen alten Waschbottich zu entdecken. Bei dessen Anblick ebenso wie dem urigen Waschbrett war zu erahnen, wie mühselig anno dazumal die große Wäsche gewesen sein mag.

Besucher wünscht sich mehr Hinweisschilder im Ort

„In der Zeitung habe ich von der Brandenburger Landpartie gelesen“, berichtete Gert Lange, der eigens aus Berlin angereist war. „Da ich noch nie in Nauen war, ist der Richart-Hof mein heutiges Ziel“, plauderte er. Der Hof sei ausgezeichnet restauriert, der kleine Innenhof anregend und gemütlich, schwärmte der Berliner. Das kleine, aber sehr ansprechende gastronomische Angebot lade zum Verweilen ein, man könne regelrecht die Seele baumeln lassen. „Schade finde ich nur, dass es kaum Hinweisschilder zum Richart-Hof hier in der Stadt gibt. Ohne die ist der Hof gar nicht so einfach zu finden, das sollte man dringend ändern“.

Gemütlichkeit im Innenhof. Quelle: Enrico Berg

Nächster Höhepunkt: Sommerparty mit Livemusik im Juli

„Seit 2018 nehmen wir mit dem Richart-Hof an der Brandenburger Landpartie teil“, berichtete unterdessen Danila Link-Wegener. „So wollen wir den Bürgern den Hof vorstellen und näherbringen.“ Der nächste Höhepunkt stehe bereits ebenfalls schon fest: Am 10. Juli soll es eine Sommerparty mit Livemusik geben.

Richart-Hof lädt am Dienstag und Donnerstag Besucher ein

Die Stadt Nauen hat den Vierseithof über zwei Jahre hinweg mit Hilfe von Städtebaufördermitteln aufwendig saniert. Seit seiner Fertigstellung im Jahr 2018 lädt das Gelände zu einer regelrechten Zeitreise ein. Zu finden ist der Hof in der Gartenstraße 27 in 14641 Nauen. Dienstags von 9 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 18 Uhr können sich Besucher vor Ort umschauen, das Anwesen und auch die Ausstellungen besuchen.

Von Hannelore Berg