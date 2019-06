Havelland

Städter erkunden das Land – das geht seit 25 Jahren bestens bei der Brandenburger Landpartie. Am Wochenende ist es wieder soweit. Im Osthavelland machen besonders viele Betriebe mit. Süße Erdbeeren und dicke Traktoren, wilde Tiere und neue Technik, Schaumelken und Reitakademie – das pralle Landleben ist hier zu erkunden. Der Verein Pro Agro hat die landesweite Aktion organisiert.

Damwildhof Pausin lädt ein

Wer das Wochenende mit eigener Aktivität verbinden will, für den sind Radtouren im Angebot. Am Sonntag findet eine Fahrrad-Sternfahrt zum Damwildhof Pausin statt. Startpunkte sind die Ellipse gegenüber dem Rathaus Spandau um 10 Uhr, der Gutspark Falkensee um 10.45 Uhr und Netto Schönwalde um 11 Uhr.

Radtour in Nauen

Ebenfalls am Sonntag wird nach Nauen zu einer Radtour eingeladen. Sie beginnt um 11 Uhr am Bahnhof, führt über den Richarthof nach Ribbeck, von dort über Groß Behnitz zurück.

Die Radler haben Gelegenheit, bei mitmachenden Betrieben vorbeizuschauen. So beim Damwildhof Kraatz in Pausin, Am Anger 12. Geboten werden eine Damwild-Gehegebesichtigung, ein Streichelzoo und der neue mobile Hühneranhänger. Ein Kinderprogramm, eine Tombola, die Dog-Dance-Vorführung, der Jagdhornbläser-Auftritt und eine Ausstellung historische Ziegel runden das Programm ab.

Reitakademie in Schönwalde-Dorf

In Landgut Schönwalde kommen die Pferdefreunde auf ihre Kosten. Die Reitakademie stellt sich vor: Jugendliche zeigen ihr Können, Pony lassen sich reiten. Traktorfahrten zu den Weiden und zum Wildgehege ist möglich. Kulinarisch wird das Ganze abgerundet mit Ziegenbratwürsten, Holunder-Limonade und Wein vom Winzer.

Tremmen feiert Dorffest

Rund um Pferde dreht sich auch alles auf dem Pferdehof Bialek in Tremmen, wo am Sonnabend zudem ein Dorffest gefeiert wird.

Picknick im Birnengarten

Ribbeck bietet gleich an drei Stationen zur Landwirtschaftserkundung ein: Der Kinderbauernhof Marienhof, der Birnengarten hinter der Brennerei und der Havellandhof Kalm laden ein. Auch das MAFZ in Paaren im Glien, die Agro Farm Nauen, der Lavendelhof Nauen, der Jugendhof Berge, der Landfrauenverein, der Hofladen Falkensee machen bei der 25. Brandenburger Landpartie mit.

Von Marlies Schnaibel