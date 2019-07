Elstal

Rot ist ihre Lieblingsfarbe wie man an den Haaren, an ihrem Terminkalender und ihrem Kugelschreiber erkennen kann. „Nur ein rotes Auto habe ich noch nicht, aber ich arbeite dran“, sagt Andrea Johlige.

Die 42-Jährige tritt als Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis 5 (Nauen, Brieselang, Friesack, Nennhausen, Ketzin/ Havel und Wustermark) bei der Landtagswahl am 1. September mit dem klaren Ziel an: Sie will wieder einen Sitz im Landtag erobern. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn man in der Landespolitik mitreden, ja sogar Einfluss nehmen und manchmal auch Druck machen kann, um etwas zu erreichen.“

Von Dallgow über Nauen nach Elstal

Die in Dessau geborene Andrea Johlige kam im Jahr 2005 ins Havelland, lebte zunächst mit ihrem heutigen Ex-Mann Eckhart Johlige in Dallgow-Döberitz sowie Nauen und inzwischen allein mit ihrem Sohn Lennart in Elstal.

„Für Politik interessiert habe ich mich schon als Schülerin in Dessau und als Politikwissenschaftsstudentin in Magdeburg. Ich war auf Demos gegen den Golfkrieg und in Gorleben, kam in Kontakt mit der Antifa-Szene. An meinem 18. Geburtstag bin ich in die Partei Die Linke eingetreten“, blickt Johlige zurück.

Andrea Johlige im Jahr 2008, als in ihrem Verlag das Buch über Dallgow-Döberitz erschien, Quelle: Oliver Fischer

Nachdem sie ihr Studium abgebrochen hatte, lernte sie den Beruf einer Mediengestalterin, hatte später eine eigene Werbeagentur in Berlin und einen kleinen Verlag, der bisher fünf Bücher, eines über Dallgow-Döberitz im Flug veröffentlicht hat.

Seit 2011 hauptberufliche Politikerin

Aber die politische Arbeit wurde spätestens 2011 mit ihrer Tätigkeit als Landesgeschäftsführerin der Linken zum Hauptberuf. „Jetzt als Landtagsabgeordnete bin ich sehr viel unterwegs. Ich höre mir die Sorgen der Leute lieber dreimal vor Ort an, als in einer Sitzung in Potsdam. Dann habe ich bessere Argumente, wenn es darum geht, Lösungen zu finden“, erklärt die Elstalerin.

Die Flüchtlingspolitik, die Bildung, die Wohnungspolitik und die Mobilität seien ihre Schwerpunkte. „Wenn wir es nicht schaffen, den Wohnraum bezahlbar zu halten, auch in den Randgebieten von Berlin, dann geht der Verdrängungsprozess weiter. Landeseigene oder kommunale Wohnungsgesellschaften wären ein Weg, dem Einhalt zu bieten“, sagt Andrea Johlige.

Zur Person: Andrea Johlige Geboren wurde Andrea Johlige 1977, sie wohnt in Elstal, ist geschieden und hat ein Kind. Ihr gelernter Beruf: Mediengestalterin für Digital- und Printmedien und Medienfachwirtin. Ihre Tätigkeiten: von 2002 bis 2006 war sie Angestellte in einer Werbeagentur in Berlin, seit 2006 arbeitete sie freiberuflich als Grafikerin mit eigener Werbeagentur im Havelland. Sie ist Inhaberin eines Regionalbuchverlags. Ihre politische Laufbahn: 1995 bis 2003 war sie Mitglied im Landesvorstand der PDS Sachsen-Anhalt, seit 2008 gehört sie dem Kreistag Havelland an, seit 2014 war sie Fraktionsvorsitzende der Linken, seit 2019 ist sie Vorsitzende der Fraktion Die Linke/Die Partei. Von 2011 bis 2012 leitete sie die Landesgeschäftsstelle der Linken, von 2012 bis 2016 war sie Landesgeschäftsführerin

Nicht nur als Elstalerin freue sie sich, dass es gelungen ist, den RB 21-Haltepunkt Wustermark langfristig zu erhalten: „Für die vielen Potsdam-Pendler, die aus Richtung Rathenow kommen, ist der Umsteigepunkt extrem wichtig.“ Natürlich auch für Wustermark als Schulstandort.

Schulzentren sind ihr wichtig

Im Bereich Bildung spricht sie sich klar für Schulzentren aus, die ein „langes gemeinsames Lernen an einem Standort ermöglichen“, so wie es in Elstal geplant ist. Genauso glaubt sie fest daran, dass es in wenigen Jahren im Osthavelland weitere Schulen mit gymnasialer Oberstufe, abgesehen von der geplanten in Brieselang, geben muss. Elstal sei ein sehr guter Standort, weil der Zuzug von Menschen aus der Hauptstadt und anderen Teilen des Landes weiter gehe. „Ich werde mich dafür einsetzen“, verspricht Johlige.

Genauso trete sie dafür ein, dass es an jeder Schule einen Sozialarbeiter gibt, der als Ansprechpartner da ist. Immer getreu des Rufes, der ihr vorauseilt: „Wenn die Johlige sich für etwas interessiert, dann gibt sie nicht auf.“

In der recht knappen Freizeit widmet sich Andrea Johlige gern ihrem Hobby – dem Fotografieren. „Wobei ich das oft mit der Arbeit verbinde“. Was heißen soll: Sie schießt keine Urlaubsbilder sondern dokumentarische Fotos von ihrer politischen Arbeit und stellt diese dann, wenn gewünscht, für kleine Ausstellungen bereit. Zum Beispiel Fotos von ihren Besuchen in über Tschernobyl, über Kurdistan im Irak oder über ein Abschiebegefängnis an einem Flughafen.

Von Jens Wegener