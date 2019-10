Lietzow

Auf etwa 10000 Euro wird ein von Dieben angerichteter Schaden in einer Lietzower Firma geschätzt. Die Täter waren in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in das Firmengebäude eingedrungen und hatten mehrere Räume durchsucht.

Auch zu einem dort stehenden Baucontainer und einem Bauwagen verschafften sich die Eindringlinge Zutritt. Gestohlen haben sie zahlreiche Elektrowerkzeuge.

Von MAZ online