Lietzow

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der B 5 zwischen Lietzow und Berge. Als Nauener Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, fanden sie einen Pkw vor, in dem eine Person eingeklemmt war.

Zuvor war das Fahrzeug offenbar gegen einen Baum geprallt, so dass es an mehreren Stellen eingedrückt wurde. Mit Schneidewerkzeug befreiten die Feuerwehrleute die männliche Person aus dem Wrack. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die mögliche Unfallursache wird jetzt ermittelt. Hinweise auf gesundheitliche Probleme des Fahrers liegen vor. Kameraden der Feuerwehr Nauen sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Von MAZ