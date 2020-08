Lietzow

Dass am Dienstag Grundsteinlegung gefeiert werden konnte, ist in gewissem Sinne auch dem Vater von Enrico Pavan zu verdanken. Dieser hatte 1998 seine Frau auf dem Flug nach Argentinien damit überrascht, dass er ein Grundstück in Lietzow erworben hat. Und seither hat sich dort eine Menge entwickelt – vom Spezialitätengeschäft über Gastronomie bis hin zur Errichtung einer Kita. Nun soll auf dem Grundstück noch ein weiteres Projekt entstehen: Ein Seniorenhaus für ältere Menschen.

Pfarrer Thomas Tutzschke nannte es in seiner Rede ein „Projekt der Nächstenliebe“. Denn es soll älteren Menschen ermöglichen, im Dorf zu bleiben und am gesellschaftlichen Leben weiter teilzuhaben, wie er meinte. Tutzschke war es letztlich auch, der Enrico Pavan 2014 – bei einem Tag der offenen Tür in der damals neu entstandenen Kita – die Anregung gab, auch für etwas für ältere Menschen zu tun auf dem Gelände.

Ständig auf der Suche

Eine Idee, die Enrico Pavan seither nicht mehr losließ. Im Herbst 2018 kam es zu einem Treffen, an dem auch Werner Futterlieb teilnahm, Geschäftsführer der Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH. Er ist ständig auf der Suche nach Objekten, in denen Menschen in ihrem gewohnten Umfeld alt werden können – mit Blick auf den Kirchturm, den sie ihr Leben lang vor Augen hatten.

„Toll ist es, dass der Kindergarten hier ist. Es muss normale ungeplante Begegnungen zwischen den Generationen geben“, sagte Futterlieb. So könne man künftig auch zusammen kochen oder die Senioren könnten aus ihrem Leben erzählen. Er dankte Pavan, dass dieser das Vorhaben Seniorenhaus mit viel Enthusiasmus verfolgt hat, so wie es Futterlieb in den vergangenen Jahren kaum erlebt hat bei Investoren.

Fördermittel bewilligt

Nachdem Enrico Pavan gemeinsam mit seinem Sohn Emilio und Werner Futterlieb die Grundsteinlegung vorgenommen hat, soll es nun in Kürze mit der Bodenplatte losgehen. Das Seniorenhaus entsteht an der Grundstücksgrenze zur Kirche hin, wo früher einmal ein Pferdestall mit Heuboden stand. Das insgesamt dreigeschossige Gebäude soll den historischen Dreiseitenhof komplettieren. „Im September nächsten Jahres ist die Fertigstellung geplant“, sagte der Bauherr, der auch 200 000 Euro Fördermittel über das Leader-Programm erhält.

Ins Erdgeschoss des langgestreckten Gebäudes soll eine Tagespflege kommen, die das Gemeinschaftswerk betreiben wird. Außerdem werden in dieser Etage zwei barrierefreie Seniorenwohnungen entstehen sowie ein Treffpunkt für alle Bewohner des Hauses.

Appartements im Dachgeschoss

Im 1. Obergeschoss wird eine Wohngemeinschaft für Senioren mit Betreuungsbedarf eingerichtet, hinzu kommt eine weitere barrierefreie Wohnung. „Und im Dachgeschoss haben Senioren in einer Wohngruppe mit gemeinsamem Vorbereich vier individuell zugeordnete barrierefreie Appartments“, sagte Architekt Arndt Hermann.

Für ihn ist es nicht das erste Mal, dass er mit seinem Büro pha eine solche Senioreneinrichtung plant. Unter anderem war er diesbezüglich schon in Paulinenaue und in Retzow aktiv. Es werde aber nicht nur das Ensemble mitten im Ort baulich komplettiert, zu dem auch die Kirche und das in der Sanierung befindliche Herrenhaus gehören. „Es entsteht jetzt eine neue soziale Mitte für Lietzow“, so Hermann.

Generationsübergreifendes Zusammenleben

„Als Bürgermeister der Kernstadt Nauen sowie der dazugehörigen 14 Ortsteile bin ich sehr stolz darauf, dass die konstruktive und zielführende Zusammenarbeit verschiedener Protagonisten zur Realisierung eines so wichtigen Projektes führen konnte“, sagte Nauens Stadtoberhaupt Manuel Meger (LWN). Er lobte, dass die Kita und eine Senioreneinrichtung künftig auf einem Gelände sein werden.

„Ich persönlich liebe es, dass mehrere Generationen füreinander da sind, sich gegenseitig achten, voneinander lernen und einander unterstützen“, sagt Meger. So lebe er es auch bei sich zu Hause. Und in Lietzow werde es zum Erhalt und zur Wiederbelebung des Dorflebens beitragen, ist er sich sicher.

