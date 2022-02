Thomas Schlecht aus Lietzow ist seit 2019 Ortsvorsteher. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat setzt er sich auch für die Jugend ein. In Utershorst will er künftig präsenter sein. Denn das 20-Seelen-Dorf ist ein Gemeindeteil von Lietzow. Im MAZ-Interview erzählt Thomas Schlecht, welche Ziele er sich in Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat gesetzt hat.