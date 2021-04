Warsow

Wer durch das 130-Seelendorf Warsow wandert, lebt gefährlich: Es gibt keinen Gehweg und durch das Straßendorf fahrende Autos kommen Fußgängern gefährlich nahe – besonders in der Kurve. Das soll sich ändern. Ein Gehweg entlang der Dorfstraße ist geplant. Im Zug der Serie „Dörfer an der B5 vorgestellt“ war die MAZ vor Ort. Warsow liegt rund zwei Kilometer Luftlinie von der B5 entfernt.

Im Zuge der Gehwegarbeiten wird das Areal erhöht, damit man barrierefrei in den Bus einsteigen kann. Quelle: Jeannette Hix

Im Zuge des Gehwegbaus soll auch das Areal rund um die beiden Bushaltestellen sanft angeschrägt - barrierefrei soll man künftig in den 661er Bus einsteigen können. Und damit das Bushäuschen „keinen Absacker“ macht, wird es angehoben: Warsow – das Dorf, wo bald das Bushäuschen abhebt. „Wir wollen das Wartehaus mit einem Radlader anheben, um den Unterbau zu erhöhen“, sagt Ortsvorsteher Heiko Gräning. Der Landwirt und Halter einer Mutterkuhherde ist Vize-Bürgermeister der Gemeinde Wiesenaue, zu der neben den Ortsteilen Jahnberge, Brädikow und Vietznitz auch Warsow gehört.

Antje Popko engagiert sich seit Jahren im Gemeindekirchenrat. In der Dorfkirche von 1683 müsste die antike Malerei zum Teil erneuert werden. Quelle: Jeannette Hix

Der Fördermittelantrag für den rund 350 Meter langen Gehweg sei gestellt. Mit rund 300 000 Euro Landesmitteln würde gerechnet. Rund 40 000 Euro davon müsse die Gemeinde aufbringen. „Wir hoffen, noch 2021 mit den Bauarbeiten loslegen zu können“, sagt Gräning. Weil die meisten Warsower den Gehweg wollen, hätten einige Anlieger an der Straße sogar ein Stück ihres Grundstücks abgetrennt und der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Denn von der schmalen Dorfstraße hätte nichts mehr abgezwackt werden können.

Einige Warsower sehen die Sache mit dem Gehweg aber auch skeptisch. Denn für die Kosten der Auffahrt zwischen Gehweg und Grundstück müssen sie aufkommen. Zwischen 3000 und 6000 Euro werden da fällig. „Ich sehe nicht ein, eine intakte Auffahrt abzureißen, nur um für ein einheitliches Straßenbild eine neue Auffahrt bauen zu lassen“, sagt ein Warsower, der seinen Namen nicht nennen mag.

Tobias Müller von der Müller-Autowerkstatt wünscht sich einen Spielplatz für Warsow – Planungen gibt es. Quelle: Jeannette Hix

Baulich haben die Warsower so Einiges auf den Plan. Ein Spielplatz ist geplant. Um Kosten zu sparen, greift Heiko Gräning in die Trickkiste. „Wir sammeln für ein Spielgerät Geld, holen den TÜV für die Abnahme ran – fertig“, sagt Heiko Gräning. Auch für die alte Dorfkirche von 1683 werden Spenden gesammelt. „Die Malereien müssen zum Teil erneuert werden“, wünscht sich Antje Popko (47), Mitglied im Gemeindekirchenrat.

Die Dorfstraße in Warsow – hier soll bald aus Sicherheitsgründen ein Gehweg gebaut werden. Quelle: Jeannette Hix

Der Platz für den angedachten Spielplatz steht schon fest – vor der Feuerwehr könnte er entstehen. „Da der aber an der befahrenen Dorfstraße liegt, würden die Warsower in Eigenleistung einen Zaun um das Areal bauen und vielleicht noch hellen Spielsand anfahren und verteilen“, sagt der Ortsvorsteher. Er hätte den Spielplatz lieber auf der Rasenfläche neben dem Friedhof gesehen. Doch der Vorschlag hat sich aus Pietätsgründen nicht durchgesetzt.

Ortswehrführer Steven Puhl ist auch Vater von zwei Kindern und würde auch am Spielplatz-Bau mitarbeiten. Quelle: Jeannette Hix

Dass die Warsower beim Spielplatzbau mit anpacken, kommt bei den jungen Familien wie der von Tobias Müller (35) von der Warsower Auto- und Lackierwerk oder der von Ortswehrführer Steven Puhl (31) gut an. „Früher sind wir oft zum Spielplatz in Brädikow gefahren“, sagt der Feuerwehrmann und Vater von zwei Kindern (7 und 10).

Vor dem alten Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr planen die Warsower einen Spielplatz – sie wollen ihn selber bauen. Quelle: Jeannette Hix

Bei den 16 aktiven Warsower Feuerwehrleuten sowie den vier Kameraden aus der Alters- und Ehrenabteilung steht auch bald ein Umzug an. „Wir ziehen vom alten Gerätehaus ins Dorfgemeinschaftshaus. Dort sind unsere künftigen Umkleideräume beheizt. Und es gibt einen WC- und Duschbereich“, sagt der junge Mann. Das Haus für das Feuerwehrauto steht gegenüber und wird gerade umgebaut.

Tobias Müller hätte im Dorfgemeinschaftshaus gerne einen Jugendclub – doch es fehlt an Betreuern. Quelle: Jeannette Hix

Im Dorfgemeinschaftshaus würden Warsower wie Tobias Müller (39) gerne einen Jugendclub sehen. „Die Räumlichkeiten sind da“, sagt der junge Inhaber der Müller Autowerkstatt und Lackiererei. Auch einen Kicker- und Billardtisch gibt es. „Es hapert daran, dass wir keinen Betreuer für die Jugendlichen haben“, bedauert Heiko Gräning.

Am Dorfende von Warsow Richtung Vietzow wird aktuell gebaut. Eine schwarze Riesen-Rolle liegt am Straßenrand. „Viele Warsower vermuten, dass sie endlich ans Glasfaser-Netz für ein besseres Telefon- und Internet angeschlossen werden“, sagt Heiko Gräning. „Aber die Baumaßnahme auf Gemeindeland dient der Bahn. Das im Dorf verlegte Kabelnetz führt bis zum Sendeturm Nähe der Bahngleise, um Reisende mit W-Lan zu versorgen.“

Petra Weiß ist Anlagenfahrerin in der Biogasanlage, die Strom und Wärme erzeugt, wovon auch Warsow profitiert. Mist und Grassilage kommen aus der Region. Quelle: Jeannette Hix

Die Warsower jedenfalls würden sich freuen, wenn sie wenigstens ein konstantes Handynetz und ein flotteres Internet hätten. „Durch die vielen Funklöcher im Ort muss man sich je nach Handy-Anbieter immer einen passenden Standort suchen, um telefonieren zu können“, sagt Petra Weiß (57) von der Warsower Biogasanlage. Da die Geschäftsfrau sowohl ein privates als auch ein geschäftliches Handy hat, bleiben da Wege zu empfangsbereiten Standorten nicht aus. Aber diesbezüglich scheint Land in Sicht. „Auf dem Berg in Warsow soll zeitnah ein Funkmast gebaut werden, so dass wir dann mit dem Handy auf die verschiedenen Netzbetreiber zugreifen können“, sagt Heiko Gräning auf dessen Land der Funkmast aufgebaut werden soll.

Auf dieser Fläche hätte Heiko Gräning gerne den Spielplatz gebaut – zu nah am Friedhof, fanden Anwohner. Quelle: Jeannette Hix

Die Biogasanlage gibt es übrigens seit 2007 im Ort. Inzwischen versorgt sie Anlieger mit Wärme. Dafür lande Mais, Mist und Grassilage aus der Region in dem grünen Riesen-Behälter (Fermenter), um dort zu vergären. Dabei entstehen Gase, mit denen ein integriertes Blockheizkraftwerk angetrieben wird. „Über den integrierten Generator wird Strom erzeugt, der ins Netz eingespeist wird“, sagt Petra Weiß.

Damit der Motor des Generators nicht heiß laufe, werde er mit Wasser gekühlt, das sich bei dem Vorgang erhitzt – Abwärme entsteht. Und die landet über ein Rohrleitungssystem in den anliegenden Häusern und versorgt sie mit warmen Wasser. „Pro Jahr können so Tausende Liter Heizöl gespart werden“, sagt Heiko Gräning, der einer von den sechs Anliegern ist. Andere Warsower wollten ihr Haus nicht an das komplizierte System anschließen, ist zu erfahren.

Von Jeannette Hix