Berge

Berge als Ortsteil von Nauen liegt laut Wikipedia nicht nur 40 Meter über Normalhöhennull – hier liegen auch die Mumien unterm Berge. Genaugenommen haben sie ihre letzte Ruhe gefunden unter der Adresse Zum Kirchberg 14. Dort steht nämlich die 1744 erbaute Kirche. Bei Kirchenführungen mit Pfarrer Thomas Tutzschke oder einem engagierten Bergener vom Förderverein „Dorfkirche Peter und Paul Berge“ (www.fv-dorfkirche-berge.de) soll man die Mumien besichtigen können. 1970 waren sie entdeckt worden. Doch welchen Namen sie einst trugen, ist unklar. Aus Kostengründen hat man sechs Jahre nach dem Mumienfund die anthropologische Untersuchung eingestellt.

Oben, Zum Kirchberg 14, steht die alte Dorfkirche. Sie wurde 1744 erbaut. In ihrer Gruft liegen mindestens zwei Mumien. Quelle: Jeannette Hix

Eine Mumie könnte einst im 15. Jahrhundert ein edler Ritter gewesen sein. Mit Leib und Leben könnte er der Adelsfamilie von Hake gedient haben. Denn die hatte wohl ab 1440 in Berge gewirkt und einst um 1375 das Gut von den von Bredows erworben. Rund 80 Jahre früher um 1292 sei Berge erstmals urkundlich erwähnt. Auch, ob die zweite Mumie vielleicht Agnes Sophie von Brose (1593 bis 1621) ist, ist nur eine vage Vermutung.

Kai Müller vom Pferdehof Müller und seine Lebensgefährtin Jessica lieben ihr Dorf und die Natur drumherum. Für ihr eigenes Kind, aber auch für andere Kinder und die älteren Bergener wünschen sie sich eine Ampel an der Bushaltestelle. Quelle: Jeannette Hix

Unterhalb der Kirche steht noch die alte Schule von Berge. Ortsvorsteher Peter Kaim würde die leerstehende Immobilie der Stadt gerne umbauen lassen. „Doch ein Gutachten ergab, dass ein Um- und Ausbau mehrere Millionen Euro kosten würde“, sagt Peter Kaim. Geld, für das man am Standort auch eine neue Immobilie hochziehen könnte.

Yasmina Heck wünscht sich, dass in Berge endlich ein Raum geschaffen wird, in dem Jugendliche chillen können. Nirgendwo gebe es ein Plätzchen für sie. Quelle: Jeannette Hix

Yasmina Heck (20) aus Berge war früher mit ihren Kumpels oft in der alten Schule. Aber nicht zum Lernen – da war die Schule schon dicht – sondern zum Chillen. „Wir hatten uns dort mit Zustimmung der Stadt einen Raum ausgebaut“, sagt die junge Frau, die auf Lehramt Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften studiert. Für die jungen Leute aus Berge würde sie sich einen Raum zum Chillen wünschen. „Junge Leute haben hier im Dorf nichts, wo sie hingehen können“, sagt Yasmina und schlendert mit Cockerspanieldame Kora (5) den Berg runter zum Park.

Katrin Meintzer organisiert den Seniorennachmittag und die Sportgruppe – wegziehen aus Berge würde sie nie. Allerdings wünscht sie sich für die alten Leute aus dem Dorf einen Tante Emma-Laden. Denn die nächste Einkaufsmöglichkeit ist erst in Nauen. Quelle: Jeannette Hix

„Im Park haben wir Bäume und Sträucher nachgepflanzt. Bald kommen dort auch wieder die Bänke hin“, sagt Peter Kaim. Der Ortsbeirat denkt derzeit auch darüber nach, im Park eine Tischtennisplatte aufzustellen oder das eine oder andere Sportgerät. Die vorhandene Betonfläche soll ausgebaut werden, um an dieser Stelle vielleicht bei Festen ein paar Stände aufstellen zu können.

Ortsvorsteher Peter Kaim steht vor der neuen Kita, die 2020 gebaut wurde. Der Landwirt will erreichen, dass endlich Fußgängerwege über die B5 führen – der Verkehr durch das Straßendorf ist enorm. Quelle: Jeannette Hix

Katrin Meintzer (47) und ihre Familie wohnt direkt neben der alten Schule. „Ich bin in Berge aufgewachsen und würde nie wegziehen, zumal meine Eltern gleich nebenan wohnen“, sagt Katrin Meintzer, die außerhalb von Corona die Senioren-Sportgruppe leitet, die sich sonst in der alten Schule trifft. Auch den Seniorennachmittag organisiert Frau Meintzer, der alle 14 Tage in der Feuerwehr startet. Wie alle freiwilligen Feuerwehren steht auch die Bergener auf dem Schlauch, den Nachwuchs betreffend. Einen Wunsch hat Katrin Meintzer aber doch: „Es müsste in Berge einen Tante-Emma-Laden geben für die alten Leute. Denn zum Einkaufen müssen sie bis nach Nauen, was schwierig ist, wenn man nicht mehr Auto fahren kann.“

Wie alle freiwilligen Feuerwehren steht auch die Bergener Feuerwehr auf dem Schlauch, den Nachwuchs betreffend. Quelle: Jeannette Hix

„Früher gab es in Berge einen Konsum, einen Friseur, einen Bäcker, einen Fleischer, zwei Kneipen und sogar einen Textilladen“, erinnert sich der Erwin Schulz (67), der in Berge nicht nur geboren ist, sondern lange auch beim früheren volkseigenen Gut als Schlosser und Traktorist gearbeitet hat. Der Rentner freut sich, dass endlich hinten am Behnitzer Weg 10 der „alte Schandfleck“ verschwunden ist. Voriges Jahr wurde dort die Neubau-Kita „Zur alten Schäferei“ eröffnet. Bis zu 41 Kids finden dort Platz.

Der Sportplatz vom Sportverein „Germania 90 Berge“ ist auf dem höchsten Punkt in Berge gelegen. Die 1. Männermannschaft kickt sogar in der Kreisoberliga. Im Verein „Jugendhof Brandenburg“ werden junge Leute betreut. Dort ist auch ein Biolandhof angesiedelt, genau wie therapeutisches Reiten sowie ein Umweltbildungszentrum. Quelle: Jeannette Hix

Ältere junge Leute sind Nachbarn. Im Verein „Jugendhof Brandenburg“ (www.jugendhof-brandenburg.de) werden sie betreut. Dort ist auch ein Biolandhof angesiedelt, genau wie therapeutisches Reiten sowie ein Umweltbildungszentrum. Überhaupt ist der Behnitzer Weg ziemlich berühmt. Denn auf der Ecke zur B5 befindet sich der Sportplatz vom Sportverein „Germania 90 Berge“ (www.germaniaberge.de). 1990 gegründet und auf dem höchsten Punkt in Berge gelegen, lässt die 1. Männermannschaft den Ball sogar in der Kreisoberliga rollen. Auch der Verein „Berger Zukunft“ engagiert sich für das Dorf und fungiert bei Festen und Veranstaltungen als Ideengeber und Organisator ist zu erfahren.

Erwin Schulz wurde in Berge geboren und lebt schon immer hier. Mit Kuno geht er auf die Jagd. Quelle: Jeannette Hix

In Berge gibt es auch 1200 Milchkühe vom „Krabbenborg Gut Berge“ und am Feldweg 2 die Schäferei der Biermanns. Nicht alle Merinoschafe kommen da Jahre über den Berg, denn die Biermanns haben eine eigene Schlachterei.

Tierisch geht es auch auf dem Pferdehof Müller (pferdehof-mueller-im-havelland.de.tl/) zu. 42 Pferde stehen auf dem Anwesen mit Reithalle, Reitplatz und Wiesen. Betreiber Kai Müller (42) und seine Lebensgefährtin Jessica (37) wünschen sich nicht nur für ihren achtjährigen Nachwuchs eine Ampel auf der B5. „Die B5 ist stark befahren und durch den teils kurvigen Verlauf schwer einsehbar. Eine Ampel an der Bushaltestelle würde Kinder und Senioren sicherer über die Straße bringen“, sagt Jessica.

Von Ribbeck über Berge bis Lietzow geht ein toller Radweg. Quelle: Jeannette Hix

Ortsvorsteher Peter Kaim würde sich sogar drei sichere Übergänge für den Ort wünschen. „Wir fordern das seit Jahren, aber da es sich um eine Landesstraße handelt, ist der Kreis zuständig und der tut sich schwer“, sagt Peter Kaim, der der Arbeit wegen 1992 von Bayern nach Berge gezogen war und seit 2008 im Ortsbeirat aktiv ist. Der habe auch umgesetzt, dass im Ort kleine Anliegerstraßen wie Am Gutshof ausgebaut sind – erheblich Überzeugungsarbeit die finanzielle Beteiligung der Anlieger betreffend – sei da nötig gewesen. Aber da eine befestigte Straße den Wert der Grundstücke steigert, ließen sich die Bergener überzeugen und die Zeit der Sandpisten hatte ein Ende.

Von Jeannette Hix