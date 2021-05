MAZ in Paulinenaue Nähe der B5: Züge halten dort am „Not-Bahnhof“. Doch im Bahnhofsgebäude ist tote Hose – noch. Denn im Zuge einer geplanten neuen Dorfmitte gibt es Gespräche mit dem Investor, ob er nicht gleich den denkmalgeschützten Bahnhof mitsanieren will.